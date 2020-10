Ποδηλάτης εντοπίζει ξεχασμένη τσάντα και την επιστρέφει χωρίς να ζητά ανταμοιβή (βίντεο)

Την καλή πράξη της ημέρας στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνιας κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, όταν νεαρός ποδηλάτης φρόντισε να μη χαθεί γυναικεία τσάντα που είχε μείνει στον δρόμο, χωρίς η ίδια να επιζητήσει αμοιβή ή αναγνώριση.

Σε βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό δίκτυο ABC, φαίνεται ένας ποδηλάτης, πιθανότατα έφηβος, να προσέχει περνώντας από αραιοκατοικημένη γειτονιά μια γυναικεία τσάντα ξεχασμένη πάνω στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

LOST AND FOUND: Doorcam video shows a young cyclist who spotted a purse sitting on the rear of a parked car picking it up and running it to the front door of its owner’s home before dashing away. https://t.co/aYQ0rYNpAq pic.twitter.com/3pMPQteevY

— ABC News (@ABC) October 17, 2020