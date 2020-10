Μέσα στη μεγαλύτερη πτήση του κόσμου (βίντεο)

Προτού τα ταξίδια αλλάξουν και περιοριστούν λόγω της πανδημίας, η μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο διαρκούσε 19 ώρες.

Ο λόγος για την αεροπορική σύνδεση Νέας Υόρκης – Σιγκαπούρης, που προσφέρει ανέσεις και υψηλής ποιότητας παροχές στους ταξιδιώτες, ακόμη και της οικονομικής θέσης.

Με μεγάλους χώρους, 480 διαφορετικούς συνδυασμούς γευμάτων (μεταξύ αυτών παραδοσιακές συνταγές της Σιγκαπούρης), 35 μπουκάλια σαμπάνιας, 60 κρασιού, τον εξοπλισμό κέτερινγκ να ζυγίζει περίπου δύο τόνους και 1.200 ώρες τηλεόρασης (οι οποίες αντιστοιχούν σε 10 ταινίες ανά επιβάτη), όλοι μιλούν για μία εμπειρία με πολλές ανέσεις.

Η πτήση πραγματοποιείται από 4 πιλότους, που κάνουν απαραιτήτως διαλείμματα και αλλαγές μεταξύ τους, αλλά και παίρνουν άδεια ξεκούρασης ίση με τη διάρκεια της πτήσης μόλις αυτή ολοκληρωθεί .

Στο βίντεο που ακολουθεί, ένας πιλότος περιγράφει τις συνθήκες με τις οποίες εργάζεται και ταξιδιώτες που έκαναν το μαραθώνιο ταξίδι μοιράζονται την εμπειρία τους.

Before travel became heavily restricted, see what it was like on the longest flight in the world pic.twitter.com/drEVutTi7V

— Business Insider (@businessinsider) July 23, 2020