7 σειρές που αξίζει να παρακολουθήσετε αυτό το Φθινόπωρο

Ναι, μπορεί η ζωή μας να μην είναι όπως ήταν πριν, αλλά σίγουρα αισθανόμαστε καλύτερα ξέροντας πως Netflix, Amazon Prime, HBO και άλλες πλατφόρμες εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες σειρές, ιδανικές για binge-watching.

Είτε αναζητάτε μια κωμωδία που θα σας ανεβάσει, είτε ένα θρίλερ που θα σας παρασύρει ή απλά κάτι δραματικό που θα σας γεμίσει συναίσθημα, το διαδίκτυο είναι γεμάτο με νέες και πολύ ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που θα ενθουσιαστείτε να ανακαλύψτε.

Παρακάτω βρείτε τις 7 σειρές που προτείνει η Vogue για να περάσετε τέλεια (και) στο σπίτι αυτό το φθινόπωρο:

Ratched

Το Ratched, τo ψυχολογικό θρίλερ του Ryan Murphy που εξερευνά τη ζωή της πιο διάσημης «κακιάς» στον κινηματογράφο, κατάφερε να κερδίσει από την πρώτη στιγμή τον κόσμο του Netflix. Η αμφίθυμη νοσοκόμα Mildred Ratched ξεδιπλώνει τον χειριστικό της χαρακτήρα στη μικρή οθόνη, μέσα από μια σειρά με έντονα σκαμπανεβάσματα που συστήνεται σε όσους αντέχουν.

Us

Διασκευή του μυθιστορήματος του David Nicholls, αυτό το ρομαντικό-κωμικό δράμα που προβάλλεται στο BBC One ακολουθεί, τον Douglas, έναν επιστήμονα που προσπαθεί να σώσει τον αποτυχημένο γάμο του και να κρατήσει την οικογένειά του μαζί μέσω μιας μεγάλης περιοδείας στην Ευρώπη. Αποδεχόμενος την απόρριψη από την καλλιτεχνική του σύζυγο – το αντίθετο από αυτόν – και κυνηγώντας συνεχώς τον λακωνικό φωτογράφο γιο του, η ζωή του Douglas είναι τόσο χιουμοριστική όσο και συγκινητική.

The Undoing

Η πιο πρόσφατη εθιστική σειρά του David E Kelley μετά το Big Little Lies, έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Nicole Kidman και τον Hugh Grant, ένα φιλήσυχο παντρεμένο ζευγάρι. Η Kidman παίζει μια επιτυχημένη θεραπεύτρια με μια φαινομενικά τέλεια ζωή, μέχρι τη στιγμή που ένας βίαιος φόνος και η εξαφάνιση του συζύγου της θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα. Παραδεχτείτε το – είστε ήδη γοητευμένοι.

Truth Seekers

Διαθέσιμο από τις 30 Οκτωβρίου στο Amazon Prime, το Truth Seekers θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της τριλογίας Cornetto, μέσα από μια περίπλοκη υπερφυσική κωμωδία που ξέρει να διαχειρίζεται το σασπένς.

We Are Who We Are

Φανς του Luca Guadagnino ετοιμαστείτε! Ο σκηνοθέτης του Call Me By Your Name δημιούργησε μια ολοκαίνουργια σειρά για BBC Three που θα προβληθεί αυτό το φθινόπωρο. Chloë Sevigny και Kid Cudi θα πρωταγωνιστήσουν, σε μια ιστορία για την ενηλικίωση, τις εφηβικές φιλίες και την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας.

Small Axe

Το Small Axe είναι η πρώτη φορά που ο υπερταλαντούχος Steve McQueen μεταφέρει το όραμά του στη μικρή οθόνη. Με φόντο το Λονδίνο της δεκαετίας του 60 και του 70, η σειρά θα αποτελείται από 5 ταινίες μεγάλου μήκους, με επίκεντρο την αγάπη, τη δικαιοσύνη, τον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Inventing Anna

Η ιστορία που ξεπερνά και τη φαντασία, η ιστορία της Anna Sorokin που επανεφηύρε τον εαυτό της ως η κοσμική Anna Delvey καταφθάνει στο Netflix, και παρόλο που ακόμη δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, είμαστε σίγουροι πως θα θέλετε να κρατήσετε το Inventing Anna στην bucket list σας.

