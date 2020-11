Μάθετε τα πάντα για το φετινό Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Μια διαφορετική συναρπαστική εμπειρία υπόσχονται φέτος οι διαδικτυακές δράσεις του ATHICFF 2020.

To 3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (ATHICFF) έρχεται να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής.

Από τις 14 ως τις 22 Νοεμβρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε και εσείς τη νέα online εκδοχή του Φεστιβάλ με πάνω από 70 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους που θα βρείτε διαθέσιμες στο site του.

Μέσα από βραβευμένα έργα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ – απευθυνόμενα για πρώτη φορά σε παιδιά από 2 ετών και άνω – το ATHICFF παρουσιάζει καινούργιους ήρωες κινουμένων σχεδίων και διαφορετικούς πολιτισμούς σε ένα πρωτότυπο virtual ταξίδι στον κόσμο.

Το ATHICFF μας συστήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2018 στις 24ες Νύχτες Πρεμιέρας με σύνθημα ‘’Κατάλληλο κάτω των 18». Από τότε δίνει ξεχωριστή έμφαση στη διασκέδαση και τη δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια ενώ φέρνει τους μικρότερους θεατές πιο κοντά στο συναρπαστικό κόσμο του σινεμά.

Αυτή τη φορά επιλέγει να μας παρουσιάσει σύγχρονα θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος με το ντοκιμαντέρ «Θέλουμε το Μέλλον μας!» (We Want Our Future!), στο οποίο μαθητές από την Κωνσταντινούπολη ακολουθούν το παράδειγμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ και αναλαμβάνουν δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, αλλά και η κατάρριψη των στερεοτύπων με την βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Ταινία «Μαθαίνοντας Σκέιτ σε Εμπόλεμη Ζώνη (Όταν Είσαι Κορίτσι)» (Learning To Skateboard in A Warzone (When You’re a Girl) της Αμερικανίδας Κάρολ Ντίσινγκερ.

Το ATHICFF δίνει ακόμη τη δική του απάντηση στο μουντό κλίμα της εποχής με ταινίες που θα σας γεμίσουν αισιοδοξία. Από αυτές ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ «Koυσάσα» (Kusasa), όπου η μικρή ομάδα ποδοσφαίρου Kusasa Stars ξεκινάει από μια παραγκούπολη 15.000 κατοίκων στο Γκρένταλ της Νοτίου Αφρικής και φτάνει να διαγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων Gothia Cup στην Σουηδία αλλά και το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Ο Ρυθμός της ζωής» (My Father the Mover) που στρέφεται γύρω από τις «μαγικές» ιδιότητες του χορού.

Info: Παρακολουθήστε το 3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, 14-22 Νοεμβρίου, δωρεάν σε Ελλάδα και Κύπρο στο www.athicff.com.

