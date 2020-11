Streaming Fashion: Aπό το frow row στην εικονική πραγματικότητα

H Anna Wintour –με τα χαρακτηριστικά γυαλιά της– και ο –ντυμένος στα μαύρα– Edward Enninful έχουν πάρει ήδη τις front row θέσεις τους, όταν το πρώτο look, αποτελούμενο από φόρεμα και χρυσοκέντητο σακάκι, εμφανίζεται στην πασαρέλα. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πρόκειται για ένα κλασικό ντεφιλέ, αλλά για μια επίδειξη με μινιατούρες. Στα καθίσματα της πρώτης (και μοναδικής) σειράς κάθονται κούκλες, ενώ τα μοντέλα έχουν αντικατασταθεί από μαριονέτες με αντίστοιχο ανάλαφρο περπάτημα.

Ο πάντα «ατίθασος» οίκος Moschino και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Jeremy Scott, στράφηκαν στην κινούμενη εικόνα για να αποκαλύψουν τις δημιουργικές τους διαθέσεις για την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι. Και δεν ήταν οι μόνοι. Επίσης, χάρη σε μικρού μήκους ταινίες μάθαμε με ποιον τρόπο ο Tom Ford βίωσε τον αναγκαστικό εγκλεισμό, αλλά και πώς η Miuccia Prada και ο Raf Simons δημιούργησαν την πρώτη τους κοινή συλλογή στον οίκο Prada.

Είτε με live shows μέσω streaming είτε σε μορφή ταινιών με υπερ-δημιουργικό concept, η σεζόν S/S ’21 έλαβε νέες διαστάσεις, με την κινούμενη εικόνα να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και αν μέχρι πρόσφατα η ανάλυση πολλών επιδείξεων μόδας αποτελούσε συχνά δύσκολο γρίφο, κάποιες από τις βίντεο-συλλογές για την επόμενη σεζόν ανέβασαν τον πήχη σε νέα επίπεδα, όπως, για παράδειγμα, το φουτουριστικό όνειρο –ή πραγματικότητα;– της συλλογής Amor Fati της Marine Serre.

Η σχέση αγάπης ανάμεσα στη μόδα και την εν κινήσει εικόνα περνάει σήμερα ένα από τα πιο παθιασμένα κεφάλαια στην ιστορία της – μια σχέση εξάρτησης, θα έλεγε κανείς, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Όμως αυτή είναι μια αμφίδρομη σχέση που ταξιδεύει μέσα από ένα ένδοξο παρελθόν, εξελίσσεται στο πλαίσιο ενός περίπλοκου παρόντος και ατενίζει ένα –γιατί όχι;– συναρπαστικό μέλλον. Από τις ασπρόμαυρες ταινίες του βωβού κινηματογράφου μέχρι τα 60 δευτερόλεπτα του TikTok, οι επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κάμερες δημιουργούν τάσεις, άλλοτε διαχρονικές και άλλοτε εφήμερες. Ας πούμε ότι, αν από τη συλλογική μνήμη περάσαμε στη συλλογική «φήμη», το moving image παραμένει το όχημα της επικοινωνίας.

Ποιοι και ποιες φιγουράρουν στο δικό σας top 10 των πιο fashion στιγμών της μεγάλης, της μικρής και της πολύ μικρής οθόνης; Η Audrey Hepburn και τα little black dresses που σχεδίασε για εκείνη ο Hubert de Givenchy στο Breakfast at Tiffany’s; – ναι, εκείνο το αγαπημένο μακρύ, που η Holly Golightly συνδυάζει με «Ριβιέρα» μαργαριταριών Tiffany στην πρώτη σκηνή ή το μέχρι-το-γόνατο πρωινό με το οποίο σφυρίζει για να καλέσει ταξί; Οι τετράγωνες, αποφασιστικές και άκρως ανταγωνιστικές βάτες της Cristal και της Alexis στη Δυναστεία; Ή μήπως τα ψηφιακά σεμινάρια στιλ της Alexa Chung;

Η μόδα καθρεφτίζει την εποχή της, όμως κανένας καθρέφτης δεν παρουσιάζει μόνο την glamorous πλευρά των πραγμάτων. Στην οθόνη, λοιπόν, παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τις κινηματογραφικές κάμερες να καταγράφουν τι συμβαίνει στα παρασκήνια της βιομηχανίας της μόδας. Ντοκιμαντέρ όπως το The True Cost του Andrew Morgan ερευνούν το πραγματικό κόστος, τον αντίκτυπο που έχει η μόδα στον πλανήτη και στους ανθρώπους του, φωτίζοντας πτυχές όπως οι σκληρές συνθήκες εργασίας και παραγωγής στην αλυσίδα του λεγόμενου fast fashion. Όμως, η κάμερα έχει ρίξει φως και σε πιο δημιουργικές στιγμές: στο ντοκιμαντέρ Karl Lagerfeld se dessine, ο σκηνοθέτης Loïc Prigent παρακολουθεί τον «Kaiser» της μόδας να σχεδιάζει τη ζωή του με μολύβι και χαρτί, ενώ στο The September Issue ο R. J. Cutler εισχωρεί στα άδυτα της αμερικανικής Vogue την περίοδο που προετοιμάζει το μεγαλύτερο τεύχος της χρονιάς, υπό το ηγετικό βλέμμα της διευθύντριάς της, Anna Wintour.

Η ιδέα ενός μικρού ή μεγαλύτερου fashion film καλύπτει σήμερα όλο και περισσότερους τομείς, προκαλώντας εναλλασσόμενες συνέργειες μεταξύ μόδας, κινηματογραφικής τέχνης και business. Ο Iggy Pop και ο Biggy Pop –το κακατούα του Αμερικανού μουσικού– πρωταγωνιστούν μαζί με τον ΑSAP Rocky και τον Tyler, the Creator στην πρόσφατη καμπάνια ανδρικού tailoring του οίκου Gucci, ενώ ο Luca Guadagnino υπογράφει την ταινία Salvatore – Shoemaker of Dreams, ένα ντοκιμαντέρ-βιογραφία του Ιταλού υποδηματοποιού Salvatore Ferragamo, που έκανε πρεμιέρα στην 77η Μόστρα της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Ιταλός σκηνοθέτης ήταν πίσω και από τις κάμερες της μικρού μήκους ταινίας The Staggering Girl, σε συνεργασία με τον οίκο Valentino και τον Pierpaolo Piccioli, την οποία παρακολουθήσαμε νωρίτερα φέτος στο Athens Fashion Film Festival – θεσμό που ξεκίνησε από το Μιλάνο και αναπτύσσεται πλέον σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αθήνα.

Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το genre των ταινιών μόδας ανήκε στη σφαίρα μιας δημιουργικής καινοτομίας, με οδηγούς πρωτοπόρους ανθρώπους του χώρου, όπως η Αμερικανίδα με έδρα το Παρίσι Diane Pernet και το A Shaded View on Fashion Film φεστιβάλ της, σήμερα το κοινό του μεγαλώνει. Στο πρόσφατο φεστιβάλ της Αθήνας ξεχώρισε το Define Beauty: Virtual Embalming του Frederik Heyman, μικρού μήκους ταινία με ιστορίες εικονικής ταρίχευσης όπως τη φαντάζονται γυναίκες όπως η Isabelle Huppert. Και μιλώντας για την έννοια του εικονικού, όλοι γνωρίζουμε ότι το νέο «σύνορο» της μόδας θα είναι η εικονική πραγματικότητα. Και το σίγουρο είναι ότι από αυτή τη νέα πρόκληση δεν θα μπορεί να λείπει η κινούμενη εικόνα. Είστε έτοιμοι να βιώσετε τη μόδα εικονικά; Να φορέσετε ρούχα που παράγονται σε αποκλειστικά ψηφιακή μορφή; Η συνέχεια στην οθόνη.

