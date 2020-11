Μωρό – χιμαπτζής κοιτάζεται για πρώτη φορά σε καθρέπτη (βίντεο)

Η Μέσι είναι ένα μωρό – χιμπατζής που γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο της Βαλτιμόρης.

Καθώς οι χιμπατζήδες ξεκινούν να επικεντρώνονται σε αντικείμενα αλλά και στη δική τους εικόνα, περίπου στην ηλικία των δύο μηνών, οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου τοποθέτησαν έναν καθρέπτη ανάμεσα στα παιχνίδια της.

Η αστεία αντίδρασή της, όταν είδε για πρώτη φορά τυχαία την αντανάκλασή της, απεικονίζεται στο παρακάτω βίντεο.

Σημειώνεται πως η εξοικείωση με την εικόνα της θα τη βοηθήσει να δεθεί ευκολότερα με την «ανάδοχη» μητέρα της και να ενσωματωθεί στην ομάδα με τους άλλους χιμπατζήδες.

CHARMING CHIMP: A two-month-old chimpanzee named Maisie couldn’t get enough of what she saw in the mirror—a reflection of herself! https://t.co/MFQF0niar4 pic.twitter.com/zn7365wp8W

— ABC News (@ABC) November 19, 2020