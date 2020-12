Netflix: Οι καλύτερες ταινίες για να δείτε τα φετινά Χριστούγεννα

Η εορταστική περίοδος πλησιάζει και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αφεθούμε σε –ένοχες και μη – χριστουγεννιάτικες απολαύσεις, ξεκινώντας από τις αγαπημένες μας ταινίες. Από σύγχρονα παραμύθια και κινούμενα σχέδια μέχρι χριστουγεννιάτικα love stories, το Netflix υπόσχεται να μας βάλει στο κλίμα μέσα από ατελείωτες επιλογές για Holiday binge watching. Μάλιστα στις 22 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το Dolly Parton’s Christmas on the Square, ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ, με πρωταγωνίστρια την Christine Baranski και αυθεντική μουσική από την ίδια την Αμερικανίδα σταρ.

Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα all time classics όπως το Love Actually και το The Grinch, τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες, και ίσως βρείτε τη νέα ταινία που θα κλέψει την καρδιά σας αυτές τις γιορτές.

Η Vogue Greece διαλέγει και σας προτείνει τις 8 καλύτερες ταινίες του Netflix για τα φετινά Χριστούγεννα:

A Very Murray Christmas [2015]

Η Sofia Coppola συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό cast για αυτό το διασκεδαστικό χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα με πρωταγωνιστή τον Bill Murray στο ρόλο…του εαυτού του. Εν μέσω μιας χιονοθύελλας που εμποδίζει τους καλεσμένες του να παρευρεθούν, εκείνος αποφασίζει να συνεχίσει ακάθεκτος το σόου του στο μπαρ του ξενοδοχείου Carlyle της Νέας Υόρκης. Η ταινία περιλαμβάνει τραγούδια από τους διάσημους φίλους του Murray – ανάμεσα τους η Miley Cyrus και ο George Clooney, που εμφανίζονται σε ένα μοναδικό χορευτικό cameo – αλλά και μια νότα νοσταλγίας για κρύες νύχτες και cozy μπαρ.

A Christmas Prince [2017]

Αυτή η πρωτότυπη παραγωγή του Netflix μετατράπηκε σε χριστουγεννιάτικο must-see, χάρη στην αψεγάδιαστα cheesy πλοκή της και το σύγχρονο royal drama που μας προσέφερε απλόχερα. H νεαρή δημοσιογράφος Amber Moore (Rose McIver), επισκέπτεται τη χιονισμένη Αλδοβία με σκοπό να διαλευκάνει τις φήμες γύρω από τον νέο διάδοχο του θρόνου, Prince Richard (Ben Lamb) – τον οποίο ναι, καταλήγει να ερωτεύεται, όπως θα συνέβαινε σε κάθε γνήσια ρομαντική κομεντί. Εν αναμονή ενός ακόμη sequel της ταινίας, που θα κυκλοφορήσει στα τέλη αυτού του μήνα, το A Christmas Prince είναι το απόλυτο holiday romance για τους λάτρεις του είδους.

Let it Snow [2019]

Παραμονή Χριστουγέννων σε ένα ειδυλλιακό προάστιο του Illinois, και μια παρέα εφήβων μπλέκεται σε μια σειρά από παράλληλα – και αντισυμβατικά – love stories. Με πρωταγωνίστρια την 19χρονη σταρ του Nickelodeon, Isabella Moner, η ταινία του Luke Snellin είναι ένα χαριτωμένο rom-com, το οποίο μας θυμίζει τις κλασσικές, feel-good χριστουγεννιάτικες ταινίες σε μια φρέσκια εκδοχή.

Klaus [2019]

Το υποψήφιο για Όσκαρ, Klaus, είναι ένα πραγματικό Christmas classic του Netflix, ικανό να σας μεταφέρει λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων κάθε στιγμή του χρόνου. Πίσω από το σενάριο και τη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Ισπανός μάστερ των κινουμένων σχεδίων, Sergio Pablos, ο οποίος επιμελώς συνδυάζει την παραδοσιακή δισδιάστατη ζωγραφική με σύγχρονα computer animation, σε μια ταινία που αφηγείται την ιστορία του Άγιου Βασίλη (J.K. Simmons) και την απόφαση του να μοιράσει παιχνίδια στα παιδιά με τη βοήθεια του ταχυδρόμου μιας μικρής πόλης (Jason Schwartzman). Το αποτέλεσμα είναι μια ωδή στην μαγεία των γιορτών, την ανιδιοτέλεια και την ελπίδα.

Holidate [2020]

Η ιδέα πίσω από το Holidate, με πρωταγωνίστρια την Emma Roberts, είναι γνωστή και πετυχημένη. Δυο άγνωστοι, απογοητευμένοι και μόνιμα singles στις γιορτές, αποφασίζουν να γίνουν ο ένας το πλατωνικό plus one του άλλου – και καταλήγουν πολλά περισσότερα από αυτό.

Jingle Jangle: A Christmas Journey [2020]

O Forest Whitaker κλέβει την παράσταση, ως ένας εκκεντρικός κατασκευαστής παιχνιδιών σε αυτό το ασυνήθιστο, κεφάτο μιούζικαλ του David E Talbert. Προδομένος από τον πρώην μαθητευόμενο του και βυθισμένος στο πένθος για το θάνατο της γυναίκας του, ο εφευρέτης πέφτει σε απόγνωση μέχρι να δεχτεί την επίσκεψη της επινοητικής εγγονής του, η οποία είναι αποφασισμένη να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Συνδυάζοντας πιασάρικες μελωδίες από τον John Legend, περίπλοκα κοστούμια και μια πλούσια παραγωγή, η ταινία είναι πολύχρωμη και γλυκιά (όπως μια χριστουγεννιάτικη καραμέλα).

The Princess Switch [2018]

Λίγο ακόμη royal romance, μαζί με ανταλλαγή ρόλων και νότες ζαχαροπλαστικής, το The Princess Switch είναι η ανάλαφρη εορταστική πρόταση του Netflix με πρωταγωνίστρια την Vanessa Hudgens…επί δυο! Η Stacey, μια ζαχαροπλάστης από το Chicago συναντά τυχαία την Δούκισσα Margaret, σε ένα διαγωνισμό μαγειρικής που οργανώνει το βασίλειο του Montenaro. Ανακαλύπτοντας ότι είναι ολόιδιες, αποφασίζουν (φυσικά) να αλλάξουν θέσεις και καταλήγουν να γνωρίσουν τα αγόρια που θα ερωτευτούν σε μια girlie, χριστουγεννιάτικη κομεντί φαντασίας.

The Holiday Calendar [2018]

Τη λίστα κλείνει το The Holiday Calendar, η ελαφρώς ανατρεπτική επιλογή του Netflix που πάει κόντρα στα κλισέ ρομάντζα και καταλήγει στην απλή, αλλά μαγική, εκδοχή που θέλει τον έρωτα να κρύβεται μπροστά στα μάτια μας εξαρχής. Όταν η νεαρή φωτογράφος, Abby Sutton (Kat Graham), παίρνει δώρο από τον παππού της ένα παλιομοδίτικο εορταστικό ημερολόγιο, κάτι παράξενο αρχίζει να συμβαίνει – κάθε μέρα το ημερολόγιο μοιάζει να προβλέπει το μέλλον, και ίσως μαζί με αυτό, το ξεκίνημα μιας νέας ιστορίας αγάπης. Αν πιστεύετε στην καθημερινή μαγεία, μην το χάσετε.

– ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΡΟΥΒΑΛΑ