Σαν σήμερα, το 1989 οι Simpsons κάνουν πρεμιέρα (βίντεο)

Σαν σήμερα, το 1989, οι «Simpsons» έκαναν πρεμιέρα στη μικρή οθόνη, με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στα Χριστούγεννα.

Τριάντα ένα χρόνια μετά, η σειρά κινουμένων σχεδίων με την οικογένεια του μικρού Μπαρτ είναι η μακροβιότερη στην ιστορία της τηλεόρασης, ενώ παράλληλα κρατά ακόμη ένα ρεκόρ, αυτό των περισσότερων πρωτότυπων σεναρίων ως προς την εποχή τους.

Τον Σεπτέμβριο 2019 ξεκίνησε να προβάλλεται ένας νέος κύκλος επεισοδίων που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020. Επίσης, οι κίτρινοι ήρωες έχουν γίνει κινηματογραφική ταινία και βιντεοπαιχνίδι.

Στο πέρασμα των ετών, ο διεθνής Τύπος έγραψε εγκώμια για τους «Simpsons» και το πόσο επηρρέασαν τις γενιές που τους παρακολούθησαν, αλλά και την ίδια την τηλερόραση.

Στις 14 Ιανουαρίου 2000, η ​​οικογένεια Simpson πήρε το δικό της αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood.

ON THIS DAY: In 1989, “The Simpsons,” the longest-running scripted primetime series of all time, premiered with a Christmas-themed episode. https://t.co/iRbr5OG7re pic.twitter.com/FOUoCN3FMt

— ABC News (@ABC) December 17, 2020