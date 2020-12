Netflix: 7 σειρές και ταινίες για να δείτε από τον Δεκέμβριο

Η καραντίνα συνεχίζει δυναμικά, και εμείς απλά ευγνωμονούμε το Netflix που υπάρχει, γεμίζοντας διαρκώς με νέες προτάσεις που μας κρατούν συντροφιά στη νέα «σπιτίσια» καθημερινότητα. Όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Δεκέμβριο, η γνωστή πλατφόρμα εμπλουτίζεται με νέες κυκλοφορίες, πολυσυζητημένες παραγωγές και πλούσιο σινεφίλ υλικό, όλα στοιχεία που μας κάνουν να ξεχνάμε για λίγο τα δεινά του εγκλεισμού και να απολαμβάνουμε την cozy ατμόσφαιρα του σπιτιού, ενώ στο background παίζει η αγαπημένη μας σειρά.

Παρακάτω, βρείτε τις must-watch προσθήκες του Netflix για τον μήνα Δεκέμβριο, με όλες τις ταινίες και σειρές που δεν πρέπει να χάσετε:

Bridgerton – Διαθέσιμο από 25/12

Εμπνευσμένη από τα διάσημα best seller, η σειρά ακολουθεί τα οκτώ δεμένα αδέρφια της ισχυρής οικογένειας Bridgerton στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη.

Selena: The Series – Διαθέσιμο από 04/12

Η Μεξικανοαμερικανή τραγουδίστρια Σελίνα και η οικογένεια της δουλεύουν σκληρά για να κατακτήσουν τον μουσικό κόσμο, ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαδρομή.

Song Exploder: Volume 2 – Διαθέσιμο από 15/12

Η δεύτερη σεζόν της σειράς συνεχίζεται με τους Killers, Νατάλια Λαφουρκάδε, Dua Lipa και Nine Inch Nails να μοιράζονται όσα έζησαν καθώς έγραφαν τα τραγούδια τους.

The Mess You Leave Behind (El desorden que dejas) – Διαθέσιμο από 11/12

Η σειρά ακολουθεί μια νεαρή καθηγήτρια που ξεκινάει δουλειά σε ένα λύκειο, αλλά ο αναπάντεχος θάνατος που συνέβη στην περιοχή πριν από τρεις εβδομάδες ανατρέπει όλα τα δεδομένα, απειλώντας ακόμη και την ίδια τη ζωή της.

MANK – Διαθέσιμο από 04/12

Το Mank, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, μας γυρνά στη δεκαετία του 30, όπου ο καυστικός, αλκοολικός σεναριογράφος Χέρμαν Μάνκιεβιτς επαναπροσδιορίζει με την οπτική του το Χόλιγουντ, ενώ προσπαθεί να τελειώσει τον «Πολίτη Κέιν».

The Midnight Sky – Διαθέσιμο από 23/12

Σε ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται ένα επιστήμονα στην Αρκτική που αγωνίζεται για να αποτρέψει την επιστροφή της Sully και άλλων αστροναυτών μετά την καταστροφή της Γης.

The Prom – Διαθέσιμο από 11/12

Μια ομάδα αποτυχημένων ηθοποιών του Μπρόντγουεϊ βοηθούν μια έφηβη να συνοδεύσει την κοπέλα της στον σχολικό χορό αποφοίτησης. Αυτό που ξεκινά ως κόλπο διαφήμισης για να ευνοήσει την καριέρα τους, καταλήγει να λιώσει τις ψυχρές, φιλόδοξες καρδιές των ηθοποιών, σε ένα μιούζικαλ που θα μας καθηλώσει.

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ