Netflix Originals: 5 νέες κυκλοφορίες που δεν πρέπει να χάσετε το 2021

Μπορεί το 2020 να ήταν μια χρονιά που πολλοί θα ήθελαν να ξεχάσουν, αλλά όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το binge-watching σε Netflix, Amazon Prime και Apple TV+, την έκανε πολύ καλύτερη. Οι πρώτες μέρες του lockdown στιγματίστηκαν από το Tiger King, το καλοκαίρι τελείωσε με το Emily In Paris, το φθινόπωρο μας καθήλωσε το Queen’s Gambit και τώρα διανύουμε τον χειμώνα με συντροφιά την 4η σεζόν του The Crown.

Ευτυχώς, το Netflix μας επιφυλάσσει εξίσου καλό περιεχόμενο και για το 2021. Ανακαλύψτε παρακάτω όλες τις σειρές που αξίζει να δείτε τη νέα χρονιά:

1. Bridgerton (25 Δεκεμβρίου 2020)

Disclaimer: Το Bridgerton δεν ανήκει πρακτικά στις κυκλοφορίες του Netflix τη νέα χρονιά, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Η σειρά είναι η πρώτη στην πλατφόρμα με παραγωγό τη Shonda Rhimes, την πιο ακριβοπληρωμένη παραγωγό στην τηλεόραση και τη γυναίκα πίσω από τα Grey’s Anatomy, Scandal και How To Get Away With Murder. Αν αναζητάτε μια γοητευτική απόδραση από την πραγματικότητα, με ερωτισμό, πυροτεχνήματα και απίστευτο styling, δείτε το Bridgerton.

2. The White Tiger (22 Ιανουαρίου 2021)

Η Priyanka Chopra Jonas πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller μυθιστορήματος των New York Times, The White Tiger, παίζοντας με τον ανερχόμενο Adarsh Gourav, σε μια ταινία για τη διαφθορά, την αστική τάξη και την επιτυχία. Ίσως, πρόκειται για μία ακόμη παραγωγή του Netflix που κοιτά προς τα Oscar.

3. Malcolm & Marie (5 Φεβρουαρίου 2021)

Το Malcolm & Marie είναι μια «μυστική» ταινία, που γυρίστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες, εν μέσω καραντίνας. Πρωταγωνιστούν η Zendaya και ο David Washington, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Sam Levinson, ο δημιουργός του Euphoria. Φήμες λένε πως η υπόθεση μοιάζει αρκετά με αυτή του Marriage Story, μόνο που στην προκειμένη λείπει το χρώμα, αφού η ταινία είναι ασπρόμαυρη. Το να πούμε ότι ανυπομονούμε δεν είναι αρκετό.

4. Sex Education, season 3 (2021)

Η πολυσυζητημένη σειρά επιστρέφει με ανανεωμένο cast, συμπεριλαμβανομένων των Jason Isaacs και Jemima Kirke. Εφηβικά δράματα, ανατροπές και ερωτικά δράματα αναμένεται να μας ενθουσιάσουν για μία ακόμη σεζόν – που έχουμε ανάγκη την ανέμελη (ίσως και trashy) ψυχαγωγία.

5. Blonde (2021)

Το Blonde, διασκευή του ομώνυμου βιβλίου της Joyce Carol Oates, μας ταξιδεύει στη ζωή της Marilyn Monroe μέσα από μια δραματοποιημένη ματιά, που δίνει στην πρωταγωνίστρια, Ana de Armas, την ευκαιρία να καθηλώσει όλους τους θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες – όταν ανοίξουν ξανά τα σινεμά. Η συγγραφέας είπε για την ταινία: «Είδα την ευρηματική διαχείριση του σκηνοθέτη και εντυπωσιάστηκα με την καθαρά φεμινιστική προσέγγισή τους… Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος έχει καταφέρει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα».

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

