Οι 11 ταινίες που φλερτάρουν με το χρυσό αγαλματίδιο

Από τις 28 Φεβρουαρίου που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί, η απονομή των φετινών Όσκαρ μεταφέρεται λόγω των συνθηκών για τις 25 Απριλίου, με την αναμονή του σινεφίλ κοινού να διογκώνεται. Νέες αφίξεις, παλιοί γνώριμοι του θεσμού, τολμηρά εγχειρήματα και νέες κινηματογραφικές εμπειρίες συνθέτουν μια ακόμη χρονιά το αμάλγαμα του σύγχρονου σινεμά και μας προϊδεάζουν για το τι θα συμβεί τη μεγάλη νύχτα.

Αν και οι επίσημες υποψηφιότητες δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, εμείς συγκεντρώνουμε τις 11 ταινίες που αξίζουν το χρυσό αγαλματίδιο στα Όσκαρ του 2021 και εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινηματογραφικό σας μαραθώνιο από σήμερα:

Από το συναρπαστικό cinematography, στην εξαιρετικά καθηλωτική ερμηνεία της δύο φορές βραβευμένης με Όσκαρ Frances McDormand, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το κινούμενο αφήγημα της ανερχόμενης Chloé Zhao αξίζει το Όσκαρ. Ως η πρώτη ταινία στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και το People’s Choice Award στο Φεστιβάλ του Τορόντο, το Nomadland είναι έτοιμο να σαρώσει.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σκηνοθέτες στη βιομηχανία του σινεμά, ο David Fincher δεν έχει λάβει ακόμη το Όσκαρ του και εμείς ελπίζουμε η νέα του ταινία να είναι αυτή που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ένα ασπρόμαυρο έπος για τον θρυλικό σεναριογράφο Herman J. Mankiewicz, με τον θορυβώδη Gary Oldman στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Amanda Seyfried στον ρόλο της νεαρής σταρ, το Mank δεν θα σας απογοητεύσει.

One Night in Miami

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Regina King έρχεται να χαραχθεί στις καρδιές μας με ένα δυνατό δράμα που θίγει ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της εποχής: τον ρατσισμό και τις οδυνηρές συνέπειές του στην κοινωνία.

The Trial of the Chicago 7