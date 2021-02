Νέες αφίξεις τον Φεβρουάριο για Netflix και άλλες πλατφόρμες

Αισίως πια στον Φεβρουάριο και από ό,τι φαίνεται η επιστροφή στην κανονικότητα μοιάζει με μακρινό ανεκπλήρωτο όνειρο. Στη νέα μας πραγματικότητα, το γραφείο έχει αντικατασταθεί από το WFH, οι Σαββατιάτικες βραδινές βόλτες από νύχτες ζεστασιάς στον καναπέ και οι εξορμήσεις της Κυριακής από μαγειρικούς πειραματισμούς και binge-watching των αγαπημένων μας προγραμμάτων – γιατί θα λέγαμε ψέματα, αν ισχυριζόμασταν ότι η καραντίνα θα ήταν η ίδια χωρίς τη σωτήρια ύπαρξη του streaming.

Κωμωδίες, εκπομπές μαγειρικής, παιδικά, σειρές εποχής, ταινίες που φλερτάρουν με Όσκαρ και δεκάδες ακόμα επιλογές είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στις οθόνες μας για να γεμίσουν ευχάριστα τις ημέρες μας και να μας κάνουν να ξεφύγουμε για λίγο από όσα μας βαραίνουν. Netflix, Binge, Stan, Disney+, Apple TV+ και Amazon Prime Video υποδέχονται τον νέο μήνα με πολλές ενδιαφέρουσες προσθήκες στη συλλογή τους, από νέες κυκλοφορίες, όπως το πολυαναμενόμενο Malcolm & Marie με την Zendaya, σε cult classics, όπως το The Notebook και το Green Mile.

Παρακάτω, δημιουργούμε τη δική μας λίστα με όλες τις νέες κυκλοφορίες που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε:

To All The Boys: Always And Forever (2021), Netflix

Parks and Recreation (2009), Netflix

Malcolm & Marie (2021), Netflix

American Hustle (2013), Binge

The Notebook (2004), Binge

Mad Max: Fury Road (2015), Binge

The Imitation Game (2014), Binge

Greenland (2020), Amazon Prime Video

I Care A Lot (2020), Amazon Prime Video

Room (2015), Stan

Lucy (2014), Stan

The Green Mile (1999), Stan

Flora and Ulysses (2021), Disney+

The Muppet Show (1976), Disney+

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry (2021), Apple TV+

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

