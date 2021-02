Παρίσι, Νέα Υόρκη, Ινδία: 9 ταινίες που θα σας ταξιδέψουν

Με την παγκόσμια κρίση στην υγεία να αλλάζει τα πάντα και να ανατρέπει τα σχέδιά μας για εξορμήσεις, το μόνο που μας μένει είναι τα ταξίδια μέσα από τη σφαίρα της φαντασίας. Ο ψηφιακός κόσμος είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε αυτήν τη στιγμή σε όμορφες εικόνες και νέες εμπειρίες και η αλήθεια είναι πως αν τον «εκμεταλλευτούμε» σωστά μπορούμε να ταξιδέψουμε – έστω και – νοητά σε όλο τον κόσμο.

Η Vogue συγκεντρώνει 9 ταινίες που θα σας μεταφέρουν από τη Νέα Υόρκη, στην Ισπανία και το Παρίσι μέσα από μία μοναδική ψηφιακή διαδρομή:



Funny Face (1957)

Με σκηνοθέτη τον Stanley Donen, το Funny Face μας ταξιδεύει στο φανταχτερό Παρίσι, μέσα από μία σειρά μουσικο-χορευτικών σκηνών και glamorous φωτογραφήσεων στο Λούβρο, στο Jardin des Tuileries και στις όχθες του Σηκουάνα. Η editor ενός περιοδικού (Kay Thompson) αναζητά το νέο πρόσωπο της μόδας και με τη βοήθεια ενός φωτογράφου ανακαλύπτει τη Jo (Audrey Hepburn), μία υπάλληλο βιβλιοπωλείου, που δέχεται διστακτικά να φωτογραφηθεί.



Do the Right Thing (1989)

Λίγες ταινίες έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν καλύτερα την τρέλα που επικρατεί στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι από το cult Do the Right Thing του Spike Lee. Με φόντο τις φυλετικές διακρίσεις και τη βιαιότητα της αστυνομίας, το έργο δεν χάνει την χιουμοριστική διάθεσή του και τους ευφάνταστους χαρακτήρες. Ο Lee υποδύεται τον Mookie, έναν διανομέα πίτσας που ζει στο Brooklyn μία μέρα που οι γείτονές του αποφασίζουν να μπουγελωθούν με μπίρα.



Whale Rider (2002)

Ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία, το Whale Rider της Niki Caro ακολουθεί ένα κορίτσι των Μαορί, αποφασισμένο να γίνει η αρχηγός της φυλής της. Για να κερδίσει τη θέση που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενη, η κοπέλα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της στους μεγαλύτερους, να μάθει να παλεύει και να ανακτήσει ένα δόντι φάλαινας από τον βυθό του ωκεανού. Το γραφικό τοπίο της Whangara και οι ατελείωτες παραλίες θα σας κλέψουν την καρδιά.



Lost in Translation (2003)

Η Scarlett Johansson μαγεύει με τον ρόλο της στο αιχμηρό παραμύθι της Sofia Coppola. Η ηθοποιός υποδύεται τη Charlotte, μία κοπέλα που μόλις αποφοίτησε και ταξιδεύει με τον φωτογράφο άνδρα της. Στο ταξίδι γνωρίζει τον Bob (Bill Murray), έναν ηθοποιό που βιώνει κρίση μέσης ηλικίας. Η γνωριμία τους θα αλλάξει τη ζωή της για πάντα.



The Motorcycle Diaries (2004)

Το 1952, ο Che Guevara (Gael García Bernal) και ο Alberto Granado (Rodrigo de la Serna) ξεκινούν για το ταξίδι της ζωής τους: ένα roadtrip από το Μπουένος Άιρες μέχρι τη Βενεζουέλα. Όσο εξερευνούν τους νέους τόπους, βιώνουν από κοντά την καταλυτική φτώχεια και την ανθρώπινη εξαθλίωση, γεγονότα που διαμόρφωσαν τα ιδανικά του Guevara – και αργότερα το μέλλον της ηπείρου του.

The Darjeeling Limited (2007)

Oι Adrien Brody, Owen Wilson και Jason Schwartzman υποδύονται τρία αδέλφια που μετά τον θάνατο του πατέρα τους ταξιδεύουν στην Ινδία για να έρθουν πιο κοντά. Η σχέση τους εξελίσσεται σε μία τρελή κωμωδία του Wes Anderson, με φόντο τις πεδιάδες του Rajasthan και πολλούς καβγάδες, φάρσες και ρομαντισμό.



Wild (2014)

Η Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) ξεκινάει μία μοναχική διαδρομή από την έρημο της Καλιφόρνια μέχρι τα δάση της Ουάσιγκτον με σκοπό να αποδράσει από μία προσωπική τραγωδία. Στον δρόμο χάνεται, εξαντλείται και θέλει να γυρίσει πίσω, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει νέους φίλους που της θυμίζουν την αντοχή της και τη λυτρωτική δύναμη του ταξιδιού.



A Bigger Splash (2015)

Γυρισμένο στο Ιταλικό νησί Pantelleria, το έργο περιστρέφεται γύρω από τις διακοπές μία γνωστής τραγουδίστριας (Tilda Swinton) και του αγαπημένου της, που περνούν τις μέρες τους κολυμπώντας στον ήλιο και απολαμβάνοντας το φαγητό σε όμορφες αυλές. Ωστόσο, το ειδυλλιακό τοπίο ανατρέπεται όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας παλιός φίλος (Ralph Fiennes) και η αινιγματική του κόρη (Dakota Johnson).



Pain and Glory (2019)

Καυστικό και στοχαστικό, το ημι-αυτοβιογραφικό Pain and Glory του Pedro Almodóvar ακολουθεί τον Antonio Banderas στον ρόλο του Salvador Mallo, ενός σκηνοθέτη σε κρίση. Μπαίνοντας σε λήθαργο, το μυαλό του Mallo ταξιδεύει στην παιδική του ηλικία και στην Ισπανία που μετακόμισε με τη μητέρα του (Penélope Cruz). Λευκές σπηλιές, κρυστάλλινα νερά και πανέμορφα λιβάδια συνθέτουν την εικόνα ενός χαμένου παραδείσου.

