Πάπας Φραγκίσκος και πρίγκιπας Χάρι σε συναυλία της Λόπεζ για τα εμβόλια (φωτογραφίες)

Παγκόσμιοι ηγέτες και διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές απηύθυναν την Κυριακή έκκληση για μια ταχύτερη και ευρύτερη παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμών κατά της Covid-19, συμμετέχοντας αυτοπροσώπως ή με βιντεομηνύματα σε φιλανθρωπική συναυλία της λατίνας σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ στην Καλιφόρνια, με τίτλο Vax Live: The Concert to Reunite the World.

Χιλιάδες θεατές, στην πλειονότητά τους υγειονομικοί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της Covid, οι οποίοι είχαν ολοι εμβολιαστεί, συγκεντρώθηκαν στο γιγαντιαίο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες.

President Joe Biden and Prince Harry were among several big names advocating for vaccine equity at “Vax Live: The Concert to Reunite the World.” The concert included performances by Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, H.E.R. and J Balvin. #VaxLive https://t.co/r8PjM1njnp

— The Associated Press (@AP) May 3, 2021