«Εργατικό ατύχημα» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Το πόδι του τραυμάτισε ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε στην Οκλαχόμα, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, όπου ζήτησε ιατρική βοήθεια

Το «απροσδόκητο» αλλά «διαχειρίσιμο» ατύχημα συνέβη στα γυρίσματα της ταινάς Killers of the Flower Moon.

«Είχα ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου », εξήγησε ο ηθοποιός. «Πάτησα πάνω σε κάτι, γλίστρησα και έπεσα. Ο πόνος ήταν βασανιστικός και τώρα πρέπει να εγχειριστώ. Αυτά συμβαίνουν, ειδικά όταν μεγαλώνεις. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για απρόσμενα ατυχήματα. Και ευτυχώς, είναι κάτι που διορθώνεται» δήλωσε ο 77χρονος οσκαρικός ηθοποιός στον ιστότοπο IndieWire.

Robert De Niro Says Leg Injury on Martin Scorsese’s ‘Killers of the Flower Moon’ Was ‘Excruciating’ https://t.co/V6LZPxHNan pic.twitter.com/aXVSdmP4mL

— IndieWire (@IndieWire) May 15, 2021