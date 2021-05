«Ημέρα Born This Way» στο Δυτικό Χόλιγουντ

Το πολυβραβευμένο άλμπουμ της Lady Gaga “Born This Way” συμπλήρωσε την περασμένη Κυριακή 10 χρόνια από την κυκλοφορία του και για, να τιμήσει την περίσταση, η δημοτική αρχή του Δυτικού Χόλιγουντ ανακοίνωσε επίσημα ότι η 23η Μαΐου ανακηρύσσεται «Born This Way Day».

Στη Lady Gaga απονεμήθηκε επίσης το Κλειδί της Πόλης από τη δήμαρχο του Δυτικού Χόλιγουντ, Λίντσι Π. Χόρβαθ.

«Σε ευχαριστούμε που μας ενθαρρύνεις να αγαπάμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι» είπε η Χόρβαθ στη Gaga.

«Το τραγούδι και το άλμπουμ μου, Το Born This Way, εμπνεύστηκα από τον Καρλ Μπιν, έναν ομοφυλόφιλο μαύρο θρησκευόμενο ακτιβιστή που κήρυξε, τραγούδησε και έγραψε ότι “Γεννήθηκε Έτσι” (Born This Way). Συγκεκριμένα, η πρώτη δουλειά του κυκλοφόρησε το 1975, 11 χρόνια προτού γεννηθώ», έγραψε η τραγουδίστρια στα social media.

«Σας ευχαριστώ για τις δεκαετίες ατέλειωτης αγάπης, γενναιότητας και έναν λόγο για να τραγουδώ. Έτσι μπορούμε όλοι να αισθανόμαστε χαρά, γιατί αξίζουμε χαρά. Επειδή αξίζουμε το δικαίωμα να εμπνέουμε ανοχή, αποδοχή και ελευθερία για όλους» είπε.

Born This Way, my song and album, were inspired by Carl Bean, a gay black religious activist who preached, sung and wrote about being “Born This Way.” Notably his early work was in 1975, 11 years before I was born. pic.twitter.com/92oIuPQYHs

— Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2021