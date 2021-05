Οι Antetokounbros σε τρέιλερ για τη νέα ταινία του Fast and Furious (βίντεο)

Σε διαφήμιση για την προώθηση της ταινίας Fast and Furious 9 (Οι Μαχητές των Δρόμων 9) πρωταγωνιστούν οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Οι Antetokounbros αντιπροσωπεύουν ιδανικά τους δεσμούς της οικογένειας, όπως και ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας, Ντομινίκ Τορέτο (Βιν Ντίζελ).

Ως εκ τούτου οι συντελεστές της ταινίας αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ένα διαφορετικό τρέιλερ για την ταινία, που στις ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου.

«Σε αυτήν την οικογένεια, παίζετε γρήγορα και παίζετε ασυγκράτητα. Ειδικά όταν τα στοιχήματα είναι τόσο υψηλά» ακούγεται στο τρέιλερ ενώ οι Antetokounbros παίζουν μεταξύ τους μπάσκετ σε ένα γήπεδο και τα πρόσωπά τους εναλλάσσονται με γρήγορα αυτοκίνητα και τους ηθοποιούς της ταινίας.

In this family, you play fast and you play furious.

Especially when the stakes are this high

@thefastsaga #ad pic.twitter.com/8R63WdbM6u

