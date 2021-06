Η Σινέντ Ο’Κόνορ αποσύρεται απο τη μουσική: «Μεγάλωσα και κουράστηκα»

Την διάθεσή της να αποσυρθεί οριστικά από τη μουσική βιομηχανία – δίσκους ηχογραφήσεις, εμφανίσεις και περιοδείες – ανακοίνωσε μέσω Twitter η Σινέντ Ο’Κόνορ.

Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια και τον ατζέντη της, το άλμπουμ της διάσημης ιρλανδής ταργουδίστριας “No Veteran Dies Alone” που θα κυκλοφορήσει το 2022, θα είναι και το τελευταίο της.

«Θα ήθελα να ανακοινώσω τη συνταξιοδότησή μου από τις περιοδείες και τη μουσική βιομηχανία. Έχω μεγαλώσει και έχω κουραστεί» έγραψε στο τουίτερ η 54χρονη Ο’Κόνορ, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I’ve gotten older and I’m tired. So it’s time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there’ll be no more touring or promo.

— Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021