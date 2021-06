Thank You: Νέο άλμπουμ και τραγούδι για την Νταϊάνα Ρος μετά από 15 χρόνια (βίντεο)

Η Νταϊάνα Ρος επιστρέφει στη δισκογραφία, καθώς ανακοίνωσε το πρώτο της σόλο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια και το πρώτο νέο άλμπουμ της με πρωτότυπο υλικό μετά από 22 χρόνια (Το 1999 είχε κυκλοφορήσει το “Every Day Is a New Day”).

Ο δίσκος θα έχει τίτλο “Thank You” και έρχεται 15 χρόνια μετα την κυκλοφορία του άλμπουμ “I Love You” του 2006.

Το νέο άλμπουμ της 77χρονης ντίβας ηχογραφήθηκε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια του lockdown σε συνεργασία με τους Τζακ Άντονοφ, Τζίμι Νέιπς, Τέιλα Παρξ και Σπάικ Στεντ και θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω της Decca, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το ομότιτλο σιγκλ.

«Αυτή η συλλογή τραγουδιών είναι το δώρο μου για εσάς με εκτίμηση και αγάπη. Είμαι αιώνια ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ηχογραφήσω αυτήν την υπέροχη μουσική αυτή την περίοδο» δήλωσε η Νταϊάνα Ρος.

“Thank You” is my new single and my new album will be released in September. I’m so excited. Listen for it! #dianarossthankyou pic.twitter.com/aQyVqn1fcf

— Ms. Ross (@DianaRoss) June 17, 2021