Αυτό το διαμάντι ποιος θα το πάρει; (εικόνες – βίντεο)

Ο οίκος Sotheby’s θα δημοπρατήσει το επόμενο διάστημα ένα σπάνιο διαμάντι αξίας 15 εκατομμυρίων δολλαρίων και θα δεχθεί την αγοραπωλησία με κρυπτονομίσματα.

Πρόκειται για ένα άψογο διαμάντι 101.38 καρατίων σε σχήμα αχλαδιού, που ονομάζεται The Key 10138.

Το διαμάντι είναι ένα από τα δέκα διαμάντια με περισσότερα από 100 καράτια που έχουν έρθει ποτέ σε δημοπρασία. Από αυτά, μόνο δύο είχαν σχήμα αχλαδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οίκου, «είναι η πρώτη φορά που ένα διαμάντι τέτοιου μεγέθους προσφέρεται για δημόσια αγορά με κρυπτονόμισμα. Κανένα άλλο φυσικό αντικείμενο τέτοιας υψηλής αξίας δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμο προς πώληση με κρυπτονόμισμα».

Crypto per carat! We’ve just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond – a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn

— Sotheby’s (@Sothebys) June 21, 2021