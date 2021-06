Στάση μετρό με το όνομα της Μέριλ Στριπ στη Νέα Υόρκη

Στις 22 Ιουνίου, η διάσημη και πολυβραβευμένη ηθοποιός Μέριλ Στριπ γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της. Με την πάροδο των χρόνων, η οσκαρική Στριπ έχει λάβει κάποια ασυνήθιστα δώρα. Όμως, είναι η πρώτη φορά που στάση του μετρό στη Νέα Υόρκη παίρνει το όνομά της προς τιμήν των γενεθλίων της.

Συγκεκριμένα, δύο καλλιτέχνες άλλαξαν πινακίδες στη στάση του μετρό από «72nd street» στο Upper West Side, σε «72nd Streep».

Οι καλλιτέχνες Άντριαν Γουίλσον (@plannedalism) και Ματ Ντάνκαν (@graycement) με έδρα τη Νέα Υόρκη πρόσθεσαν ένα «p» σε πινακίδες στη στάση στη συγκεκριμένη οδό.

An NYC subway station was changed to “72nd Streep” for Meryl Streep’s birthday: https://t.co/Iw7KFfM4JC pic.twitter.com/fGbR9hoedz

— Time Out New York (@TimeOutNewYork) June 22, 2021