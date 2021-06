Emmy Πρωινής Ζώνης μετά θάνατον στον Λάρι Κινγκ

Με Emmy Πρωινής Ζώνης (Daytime Emmy Awards) βραβεύτηκε μετά θάνατον ο Λάρι Κινγκ, ο θρύλος των talk show των ΗΠΑ, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2021 από επιπλοκή της COVID-19, σε ηλικία 87 ετών.

Με αντίστοιχο βραβείο τιμήθηκε μετά θάνατον επί σειρά ετών παρουσιαστής του «Jeopardy!», Άλεξ Τρέμπεκ.

The #DaytimeEmmys pay tribute to the late television legends Alex Trebek, Larry King and Regis Philbin https://t.co/JvYpro6nSy pic.twitter.com/WCa7gmxS6O

— The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2021