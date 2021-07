Home Cinema: 5 καλοκαιρινά love stories που δεν θα βαρεθούμε ποτέ

Είναι παθιασμένοι, παρορμητικοί και γεμάτοι ανατροπές. Οι καλοκαιρινοί έρωτες έχουν εμπνεύσει κατά καιρούς δεκάδες σκηνοθέτες και συγγραφείς, οι οποίοι είτε παραδομένοι στη σαγήνη τους, είτε από ιστορίες που συλλέγουν με τα χρόνια, έχουν αφιερώσει σε αυτούς ταινίες και έργα που καταλήγουν να περιγράφουν ολόκληρο το νόημα της ύπαρξης. Αν η ζέστη σας αποτρέπει να βρείτε για βραδινό ποτάκι, μια νύχτα στο σπίτι με συντροφιά ένα ρομαντικό love story θα είναι εξίσου απολαυστική, λίγο καιρό πριν αφήσουμε την πόλη για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές.

Τα παρακάτω πέντε είναι αυτά που ξεχωρίσαμε εμείς για να προσθέσετε τώρα στη watchlist σας:

Roman holiday (1953)

Με φόντο την ονειρεμένη Ρώμη, η πριγκίπισσα Anne (Audrey Hepburn) αναμένεται να συναντήσει τον άνδρα της ζωής της, Gregory Peck, σε ένα ειδύλλιο έντονο αλλά πλατωνικό. Με έμπνευση από αληθινή ιστορία, το Roman Holiday του William Wyler, χάρισε στην Hepburn Όσκαρ για την υποκριτική της και αναδείχθηκε σε μια από τις πιο cult classic ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών.

Dirty dancing (1987)

Υπάρχει κάποιος που δεν κλαίει όταν ο Patrick Swayze αρπάζει την Jennifer Gray και από πίσω παίζει το Time of my life; Ο Emile Ardolino σκηνοθέτησε μια από τις πιο iconic χορευτικές στιγμές στην ιστορία του σινεμά, για έναν έρωτα που δεν ξεκίνησε ως κεραυνοβόλος, αλλά εξελίχθηκε με τον καιρό, μέχρι που έγινε αήττητος.

Before Sunrise (1995)

Η πρώτη ταινία της επικής τριλογίας του Richard Linklater, το Before Sunrise, είναι αναμφίβολα μια ρομαντική κομεντί που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Δύο παντελώς άγνωστοι άνθρωποι συναντιούνται τυχαία σε ένα τρένο και η έλξη είναι ακαταμάχητη. Μένουν μαζί για ώρες, κάνοντας βόλτες στο Παρίσι και μιλώντας για τη ζωή τους. Για ώρες δεν ανταλλάσσουν ούτε φιλί. Η μοίρα τους θέλει μαζί, οι μνήμες επιστρέφουν και πρωταγωνιστές ξαναζούν τις πρώτες τους στιγμές μαζί. Η τελευταία ταινία ταξιδεύει τον Jesse και τη Céline στην Ελλάδα και η ιστορία ολοκληρώνεται με φόντο την υπέροχη Πελοπόννησο.

Call me by your name (2019)

Δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην έχει δει κανείς το Call me by your name. Η τρυφερή queer ιστορία του Luca Guadagnino που διαδραματίζεται σε ένα μαγευτικό μέρος της ιταλικής επαρχίας, καθήλωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και έγινε σήμα κατατεθέν για τα ανεκπλήρωτα καλοκαιρινά love story. Ο νεαρός Elio (Timothée Chalamet) και ο γοητευτικός μαθητής του πατέρα του Oliver (Armie Hammer) ερωτεύονται τόσο αυθόρμητα και φυσικά, που νομίζεις ότι συμβαίνει σε εσένα. Ένα must-see για τώρα και πάντα.

Moonrise Kingdom (2013)

Γνωστός για τη μοναδική αισθητική του, την αγάπη του στη συμμετρία και τη γεωμετρία αλλά και το παστέλ χρώμα, ο Αμερικανός Wes Anderson έχει στο βιογραφικό του μια από τις ωραιότερες ρομαντικές ταινίες, το Moonrise Kingdom. Δύο νέα παιδιά, οι 12χρονοι Sam και Suzy γνωρίζουν τον έρωτα ο ένας στα μάτια του άλλου, το καλοκαίρι του 1965. Η αθωότητά τους θα έρθει αντιμέτωπη με τον σκληρό κόσμο των μεγάλων, που μοιάζουν να μην έχουν ιδέα από παραμύθια.

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ