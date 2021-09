Το ‘Everything I Know About Love’ της Dolly Alderton θα γίνει σειρά

Ξεκαρδιστικό, ειλικρινές και βασικά καταφύγιο για τους αμέτρητους millennials εκεί έξω που αναζητούν την ολοκλήρωση σε κάθε δευτερόλεπτο ζωής, το Everything I Know About Love της Dolly Alderton είναι διεθνές bestseller από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του το 2018, και όχι αδίκως. Σήμερα, λίγα χρόνια μετά, και με τις προκλήσεις να αυξάνονται διαρκώς, η αρθρογράφος, συγγραφέας και podcaster θα συνεργαστεί με το BBC για την μεταφορά του βιβλίου σε μια σειρά επτά επεισοδίων.

Αντλώντας έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες, το σενάριο της σειράς «χτίζεται» γύρω από τη ζωή των Maggie and Birdy, δύο γυναικών που είναι φίλες από παιδιά και μετακομίζουν στο μαζί στο Λονδίνο για να ζήσουν επιτέλους τη ζωή των ονείρων τους. Οι τελευταίες πληροφορίες, θέλουν την Bel Powley να υποδύεται την Birdy και την Emma Appleton να αναλαμβάνει τον ρόλο της Maggie. Τη σκηνοθετική επιμέλεια θα αναλάβει η China Moo-Young, σκηνοθέτη που γνωρίζονται από τη σειρά Humans and Harlots.

Η Alderton είχε δηλώσει παλιότερα πως δουλεύει για το συγκεκριμένο πρότζεκτ περίπου 4 χρόνια και μάλιστα το περιγράφει ως μια «messy, ζωηρή, χαρούμενη και ρομαντική κωμωδία για δύο γυναίκες στην πρώτη φάση της ενηλικίωσης». Ευτυχώς, η αναμονή δεν θα είναι μεγάλη, αφού τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα σε Μάντσεστερ και Λονδίνο και το τελικό αποτέλεσμα θα έρθει στις οθόνες μας μέσα στο 2022.

