Chiara Ferragni: Οι εμφανίσεις της μας δείχνουν όλες τις τάσεις του φθινοπώρου

Καθώς τα fashion shows επέστρεψαν στην κανονικότητα, η Chiara Ferragni μας θύμισε γιατί αγαπάμε τόσο το street style. Η διάσημη influencer παρακολούθησε τα catwalks σε Μιλάνο και Παρίσι φορώντας όλες τις latest φθινοπωρινές τάσεις που έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον μας και διεκδικούν μια θέση στην γκαρνταρόμπα μας. Η Chiara Ferragni έχει αποδείξει πως δεν φοβάται το mix & match, τα bold χρώματα και τα τολμηρά looks. Οι εμφανίσεις της στους δρόμους και το Instagram, είναι η έμπνευση που έχουμε ανάγκη πριν ξεκινήσουμε το φθινοπωρινό shopping. Ποια είναι τα trends που υιοθέτησε η διάσημη fashion influencer;

Το φθινόπωρο θα είναι σίγουρα glamorous όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει από τα AW21 catwalks. H Chiara Ferragni παρακολούθησε την συλλογή του οίκου Dior για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022, φορώντας μια studded φούστα, με μεταλλιζέ bomber τζάκετ και over-the-knee μπότες.

To new preppy look ορίζεται ως ένα από τα κορυφαία trends φέτος. Η Chiara Ferragni το υιοθέτησε φορώντας ένα κολεγιακό τζάκετ με μίνι φούστα, και εμείς κρατήσαμε σημειώσεις για το επόμενο φθινοπωρινό look μας.

Τα 70s επέστρεψαν στη μόδα. Ο πιο fresh τρόπος να τα υιοθετήσετε είναι με μια πουκαμίσα με βολάν, κεντημένο γιλέκο και τζιν σε γραμμή καμπάνα με patchworks, όπως το στυλ που επέλεξε η Chiara Ferragni για το show του οίκου Etro.

Διαβάστε περισσότερα στην Vogue