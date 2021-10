Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond;

Λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της 25ης ταινίας με ήρωα τον βρετανό υπερκατάσκοπο, η λίστα με τους υποψήφιους διαδόχους του Daniel Graig συνεχίζει να μεγαλώνει. Και είναι πιο ανατρεπτική από ποτέ.

Ένα από τα πιο απολαυστικά παρεπόμενα της κυκλοφορίας κάθε καινούργιας ταινίας με ήρωα τον James Bond είναι η παραφιλολογία που ξεκινά σχετικά με τον επόμενο ενσαρκωτή του. Προτού ακόμη ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Daniel Graig προτίθεται να κρεμάσει το σμόκιν και τα σκαρπίνια του μετά το No Time To Die, διάφορα ονόματα αντικαταστατών είχαν ήδη ακουστεί. Όσο η ταινία κόβει εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες και οι καλές κριτικές αυξάνονται, τόσο περισσότεροι αστέρες αρχίζουν να πίνουν το κοκτέιλ μαρτίνι τους «shaken, not stirred». Οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος υποψήφιος είναι μόλις δύο: Πρώτον να έχει γεννηθεί στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία ή τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεύτερον να έχει κάνει μια κάποια αίσθηση και στην Αμερική, έστω μέσω μιας «καθαρόαιμης» βρετανικής παραγωγής. Χρώμα μαλλιών, ματιών, δέρματος, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός και φύλο είναι παντελώς αδιάφορα. Ας δούμε τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα που φιγουράρουν στη λίστα διαδοχής.

Paul Mescal

Μία και μόνο τηλεοπτική επιτυχία, στη σειρά Normal People, έφτασε και περίσσεψε ώστε σε ιντερνετική δημοσκόπηση το όνομά του να φιγουράρει ανάμεσα στους υποψήφιους μελλοντικούς Bond. Γέννημα θρέμμα μιας μικρής πανεπιστημιακής πόλης της Ιρλανδίας, είναι μόλις 25 ετών και αρκετά «ψαρωμένος» αναφορικά με τα showbiz-ικά ειωθότα. Γι’ αυτό το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει όταν τον ρώτησαν πώς θα του φαινόταν μια 007 προοπτική ήταν ότι: «Ναι, γιατί όχι, θα το συζητούσα, είμαι μεγάλος φαν». Right. Το σίγουρο είναι ότι θα τον δούμε στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Elena Ferrante The Lost Daughter διά χειρός Maggie Gyllenhaal, το οποίο γυρίστηκε εν μέρει στις Σπέτσες. Για τα υπόλοιπα blockbuster-ικά, έχει χρόνια μπροστά του.

Tom Holland

Ο 25χρονος Λονδρέζος, παρότι παιδί του θεάτρου, είδε το Hollywood να του ανοίγει ορθάνοιχτα τις πόρτες όταν το 2016 πρωτοφόρεσε τη στολή του Spiderman, την οποία έκτοτε δεν λέει να αποχωριστεί. Εδώ και λίγο καιρό απασχολεί και τις gossip στήλες εντύπων και ιστοσελίδων εξαιτίας του ειδυλλίου του με την καλλονή, συνομήλικη, συνάδελφό του Zendaya. Ο Holland θα πετούσε τη σκούφια του να είναι ο επόμενος James Bond, μας διαβεβαιώνει ότι τα σμόκιν του πάνε πολύ, ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ζήτημα: Οι περισσότεροι άνω των 30 πρέπει προς το παρόν να κοιτάνε τη λεζάντα για να καταλάβουν ποιος είναι.

Regé-Jean Page

Ό,τι και να κάνει στο άμεσο μέλλον, δύσκολα θα καταφέρει να αποτινάξει το Bridgerton. Ο δούκας του Χέιστινγκς, τον οποίο υποδύθηκε στην πρώτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, τον έκανε παγκοσμίως γνωστό εν μία νυκτί. Γεννημένος στην Αγγλία αλλά μεγαλωμένος στη Ζιμπάμπουε, καθώς η μητέρα του κατάγεται από κει, ο 33χρονος Page αισθάνεται κολακευμένος από τις φήμες που τον θέλουν να φλερτάρει με τον ρόλο του James Bond, αλλά δεν τρέφει αυταπάτες ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Lashana Lynch

Η 34χρονη Λονδρέζα με καταγωγή από την Τζαμάικα δεν χρειάζεται να ονειρεύεται μια συμμετοχή σε μια ταινία Bond. Είναι παρούσα σε τούτη που παίζεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους και υποδύεται την πράκτορα Nomi που κληρονομεί τον κωδικό 007 από τον εξορισμένο James. Εύλογα λοιπόν υποψιάστηκαν αρκετοί πως πρόκειται για ένα σεναριακό εύρημα που προετοιμάζει τρόπον τινά το κοινό για τη διαδοχή στην 26η ταινία που θα ακολουθήσει. Η ίδια θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία και για λίγο ακτιβισμό: να κάνει όσο πιο πολλούς γίνεται να καταλάβουν το τι σημαίνει να είσαι μια μαύρη γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο.

© Shutterstock

Richard Madden

O Ρομπ Σταρκ του Game of Thrones πήρε Χρυσή Σφαίρα όταν υποδύθηκε τον Bodyguard (2018) στην ομώνυμη μίνι σειρά. Την ίδια χρονιά, το περιοδικό Times τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο». Κάπου ενδιαμέσως ο Kenneth Branagh σε ρόλο σκηνοθέτη τον είχε χρίσει κινηματογραφικό πρίγκιπα της Σταχτοπούτας (2015) του. Στα 35 του, ο Σκωτζέζος Madden δεν έχει αμφιβολία ότι έχει μπει σε τροχιά επιτυχίας και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Την προοπτική να γίνει ο νέος υπερκατάσκοπος την αντιμετωπίζει με χιούμορ: Θα προτιμούσε να γίνει Bond boy δίπλα σε έναν θηλυκό 007.

James Norton

Ευσταλής, με τις σωστές γωνίες στο πρόσωπο, καλοαναθρεμμένος και καλοσπουδαγμένος, ο 36χρονος Άγγλος ήταν ό,τι πρέπει για να ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Αντρέι Μπολόνσκι στην τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος Πόλεμος και Ειρήνη (BBC, 2016). Οι θεατές ενδιαφέρθηκαν ιδιαιτέρως για την περίπτωσή του και οι κινηματογραφικοί παράγοντες έστρεψαν την προσοχή τους επάνω του. Όχι αδίκως, αν μας ρωτάτε.

Henry Cavill

Ψηλός, αδύνατος, γαλανομάτης, γυμνασμένος και καλοντυμένος. Τον πρωτοπροσέξαμε το 2007 στην τηλεοπτική σειρά The Tudors, παρότι έπαιζε δίπλα στον σαρωτικό Jonathan Rhys Meyers. Και μετά φόρεσε την κάπα του Superman που, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, του ταίριαξε ικανοποιητικά. Με τον αέρα του «νέου και ωραίου», έχει από χρόνια πείσει τους λάτρεις των κινηματογραφικών στοιχημάτων ότι μπορεί να ενσαρκώσει τον ατσαλάκωτο και ακαταμάχητο βρετανό κατάσκοπο. Για να δούμε αν τώρα, στα 38 του, καταφέρει να πείσει και τους μεγαλοπαραγωγούς των μελλοντικών James Bond ταινιών.

© Shutterstock

Jamie Dornan

Το 2015, την ίδια χρονιά που πήρε εργολαβία τις Πενήντα αποχρώσεις του γκρι ως ατιμούτσικος mr. Grey, η Vogue τον συμπεριέλαβε στα «25 καλύτερα αντρικά μοντέλα όλων των εποχών». Στα μοντελικά του παράσημα συμπεριλαμβάνονται καμπάνιες για τους οίκους Hugo Boss, Dior Homme και Calvin Klein. Στην τηλεόραση, τον έχουμε δει να ενσαρκώνει τόσο τον αστυνομικό όσο και τον κατά συρροήν δολοφόνο, με παρόμοιες χλιαρές ερμηνευτικές αποδόσεις. Ωστόσο, τι να λέμε τώρα, είναι ωραίος με την πιο στερεοτυπική σημασία της λέξης. Και, αν μη τι άλλο, ο James Bond είναι ολόκληρος ένα στερεότυπο. Οπότε, ας δώσουμε μία ψήφο εμπιστοσύνης στον 39χρονο Βορειοϊρλανδό Jamie.

Tom Hiddleston

Ανήκει στην αφρόκρεμα της βρετανικής υποκριτικής, διαθέτει ακαδημαϊκή προϋπηρεσία στο Ήτον, το Κέμπριτζ και τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, ενώ στα 40 του έχει αποδείξει ότι είναι ηθοποιός «παντός καιρού»: τα πάει το ίδιο καλά είτε συμμετέχει στις κλασικές σειρές του BBC, είτε σε σαιξπηρικά θεατρικά, είτε σε blockbusters τύπου Thor. Οι συμπρωταγωνιστές του τον εκθειάζουν, οι σκηνοθέτες τον λατρεύουν, οι κριτικοί τον παραδέχονται. Δεν πέφτει κανείς ξερός από την ομορφιά του, ωστόσο έχει γοητεία που πηγάζει από το ταλέντο του και αυτό είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Για την ακρίβεια είναι κάτι που θα μπορούσε άνετα να του εξασφαλίσει την «άδεια να σκοτώνει».

Luke Evans

Από τις θεατρικές παραγωγές του Γουέστ Εντ, στο πλατό του Fast & Furious 6 και από κει στο πλευρό της Nicole Kidman στην πολυσυζητημένη μίνι σειρά Nine Perfect Strangers είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, μία περίεργη ευθεία, την οποία ο 42χρονος Ουαλός διαγράφει με χάρη και αξιώσεις. Ανέκαθεν μιλούσε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του, αν και τα τελευταία χρόνια προτάσσει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, προκειμένου να αποφεύγει ανάλογες δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Ο σεξουαλικός του προσαντολισμός πάντως είναι το βασικό στοιχείο που φαίνεται να ιντριγκάρει όσους ελπίζουν να τον δουν να ενσαρκώνει τον εξοργιστικά γυναικοκατακτητή Bond.

Tom Hardy

Οι ειδικοί Bond-ολόγοι συμφωνούν ότι είναι ο επικρατέστερος στη διαδοχή, εφόσον αποφασιστεί ο 007 να συνεχίσει τους ηρωισμούς στη μεγάλη οθόνη λίγο πιο στραπατσαρισμένος στην όψη και στην κόψη. Μακριά από την clean cut εικόνα του Daniel Graig, ο 44χρονος Hardy διαθέτει μια συμπαθητική αλητεία και μια τσαλακωμένη γοητεία, που τον κάνουν να ερμηνεύει ακόμη και τον μοχθηρούλη Venom διατηρώντας την εσάνς Marlon Brando που του απέδιδαν στο ξεκίνημά του. Οψόμεθα.

Cillian Murphy

Ο Ian Fleming, ο συγγραφέας του James Bond, θα ενέκρινε σίγουρα το παγωμένο γαλάζιο βλέμμα του 45χρονου Ιρλανδού, όπως και την υποκριτική του δεινότητα. Όμως, ο Murphy λάμπει κυρίως σε δεύτερους ρόλους, όπου μπορεί ελεύθερα να δείξει πόσο καλά μπορεί να κάνει «τη δουλειά», καθώς νιώθει σε τέτοιο βαθμό ηθοποιός ώστε το όποιο σταριλίκι στην περίπτωσή του να περνάει σε τριτοδεύτερη μοίρα. Για τον ρόλο κάποιου δαιμόνιου κακού σε μια επόμενη ταινία Bond, θα ήταν η χαρά του casting director.

© Shutterstock

Idris Elba

Χρόνια τώρα γίνεται αναφορά στο ονομά του ως εκείνου που μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά στο υπερκατασκοπικό έπος. Με καταγωγή από τη Σιέρρα Λεόνε και την Γκάνα, ο τηλεοπτικός Luther είναι στα 49 του ο μεγαλύτερος της στοιχηματικής λίστας και αυτός με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στο γυναικείο κοινό. Έχει ταλέντο και το ξέρει, αρέσει και το θέλει. Η φημολογία δεν τον ενοχλεί, ίσα-ίσα που τον διασκεδάζει. Εξ ου και ένα δικό του τουίτ από το 2018 όπου έγραφε: «Το όνομά μου είναι Elba, Idris Elba».

Μετά από όλο αυτό το name dropping, το συμπέρασμα είναι ότι στο φλέγον ζήτημα James Bond, όλα είναι ανοιχτά. Οπότε αναμένουμε το πόρισμα περιμένοντας την έκπληξη. Μέχρι τότε, να σημειώσουμε και μεις τις προτιμήσεις μας: Christian Bale και James Purefoy. Γιατί έτσι. Ας πέσουν λοιπόν τα στοιχήματα. Cheers.

