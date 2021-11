Glowy skin: Η Hailey Bieber έχει το μυστικό

Η Hailey Bieber εκτός από την έμπνευση που μας δίνει με το στυλ της, συχνά μοιράζεται με τους followers της και στιγμιότυπα από τα beauty moments της. Στο τελευταίο Instagram story της, το μοντέλο ανέβασε μια κοντινή φωτογραφία και το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε ήταν η υπέροχη φυσική λάμψη που είχε στο πρόσωπο της.

«Glossy skin and berry stained lips all fall please» έγραψε στο caption της, δείχνοντας μας την δική της εκδοχή στο glow trend. H Vogue επιβεβαιώνει ότι το glowy skin δεν είναι must μόνο το φθινόπωρο, αλλά προσδίδει μια healthy looking όψη όλο το χρόνο.

Τα οφέλη του να πίνει κάποιος πολύ νερό μέσα στη μέρα είναι πολλά, και η ενυδάτωση που μπορεί να μας προσφέρει το νερό αντανακλάται ακόμη και στο πρόσωπο μας. Πρέπει να αποτελεί σημαντική καθημερινή συνήθεια για να διατηρούμε μια υγιή επιδερμίδα.

Η Bieber αγαπά το λαμπερό δέρμα, όπως επίσης είναι μεγάλη fan ενός fresh eye look, αφού την έχουμε δει συχνά να κάνει μάσκες ματιών χρησιμοποιώντας προϊόντα όπως νιασιναμίδη και πεπτίδια, συστατικά τα οποία συμβάλλουν στο να δείχνει το πρόσωπο μας πιο λαμπερό. Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, θεωρεί πολύ σημαντικό να φοράμε αντηλιακό όλο το χρόνο, και ότι εκτός από το να δίνουμε προσοχή σε αυτά που βάζουμε στο σώμα μας, πρέπει να προσέχουμε και το πως φερόμαστε σε αυτό. «Προσπαθήστε να κάνετε τη λάμψη σας να βγαίνει από μέσα προς τα έξω» είχε πει.

Τα lip stains είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορείτε να δοκιμάσετε τους πιο ψυχρούς μήνες, μια περίοδος που τα matte κραγιόν είναι πιθανόν να στεγνώσουν, και τα gloss ίσως δεν είναι σταθερά μια μέρα με αέρα. Ένα lip stain αποτελεί μια καλή επιλογή που θα σας δώσει χρώμα χωρίς να είναι πολύ έντονο. Παράλληλα η Bieber συνδύασε το glossy skin της μαζί με έναν sleek κότσο- όπως η Sarah Jessica Parker– και απλούς χρυσούς κρίκους. Η Bieber είναι η επιτομή του model off-duty beauty και σίγουρα το look της είναι κάτι που θα υιοθετήσουμε.

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ