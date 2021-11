Black Friday 2021: Εντοπίσαμε τις καλύτερες προσφορές της ημέρας

Black Friday 2021 και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Οι τιμές πέφτουν, η διάθεση ανεβαίνει, το σπίτι γεμίζει με συσκευές. Τα Public μαζί με τα Media Markt φέρνουν φέτος τη μεγαλύτερη Black Friday που έγινε ποτέ και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχεις τη δυνατότητα να επισκεφθείς ένα από τα φυσικά καταστήματα των δύο εταιρειών ή να πληκτρολογήσεις το σύνδεσμο που οδηγεί στα sites τους και να προλάβεις τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.

Πάμε όμως να δούμε τις προσφορές που τρέχουν τώρα στα Public και πρέπει να βιαστείς, αν σε ενδιαφέρει να τις προλάβεις:

1/ Ξεκίνα τώρα την ετήσια συνδρομή σου με PS Plus από 39,99€ και συνδύασέ τη με ασύρματο χειριστήριο DualSense ή ασύρματα ακουστικά Pulse 3D, με όφελος 35€ για περισσότερη απόλαυση. Με το PlayStation Plus παίζεις περισσότερο και πληρώνεις λιγότερο. Μπορείς τώρα να εκμεταλλευτείς ακόμη περισσότερο το PlayStation 5 ή PlayStation 4 με μια σειρά εκλεκτών και αποκλειστικών χαρακτηριστικών, που συμπεριλαμβάνουν παιχνίδια και περιεχόμενο, λειτουργίες μόνο για τα μέλη του PSN κ.ά. Το PlayStation Plus προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία, με μια τεράστια ποικιλία από ψηφιακές εκδόσεις ή εκδόσεις μόνο για λήψη τίτλων Blu-ray Disc, που είναι διαθέσιμοι χωρίς επιπλέον κόστος για τους συνδρομητές. Με το PlayStation Plus, θα έχεις στη διάθεσή σου τουλάχιστον 10 παιχνίδια προς λήψη και περισσότερα από 45 παιχνίδια προσφορά κάθε χρόνο λόγω της συνδρομής. Ανάμεσά τους τα Bloodborne, God of War, Batman: Arkham Knight, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Mortal Kombat X, και Monster Hunter: World.

2/ Πήγαινε στο επόμενο επίπεδο του gaming με HP Gaming Laptop Ryzen 5 μόνο 729€. Ένας φορητός υπολογιστής που μπορεί να γίνει ισχυρός και όμορφος σαν την προσωπικότητά σου. Είναι εξαιρετικά ελαφρύς και ιδανικά εξοπλισμένος για τις πιο απαιτητικές καθημερινές λειτουργίες και μπορείς να τον παίρνεις μαζί σου οπουδήποτε τον χρειάζεσαι. Διαθέτει οθόνη IPS 15.6″ Full HD micro-edge που σου επιτρέπει να προβάλλεις περισσότερα, για μια καλύτερη εμπειρία ψυχαγωγίας, gaming και αυξημένη παραγωγικότητα. Μπορείς καθημερινά να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και απαιτητικό gaming, με την πανίσχυρη λειτουργία του εξαπύρηνου επεξεργαστή AMD Ryzen 5 4600H, με ρολόι max boost έως 4 Ghz και μνήμη cache 8 MB, σε συνδυασμό με την κάρτα γραφικών Nvidia GeForce 1650Ti.

3/ Τροποποίησε τις συνήθειές σου στο παιχνίδι και άλλαξε πίστα με HP OMEN Ryzen 7, μόνο 1299€. Είναι το laptop που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τα ανώτατα στάνταρ της κατηγορίας του. Με κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά και δίχως να καταφεύγει σε σχεδιαστικές υπερβολές, συνθέτει ένα σύστημα ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη ακόμα και του πλέον απαιτητικού παίκτη. Μέσα του κρύβει τον 8-Core AMD Ruyzen 7 έως τα 4.4 GHz με την τεχνολογία Turbo Boost, ο οποίος πλαισιώνεται από 16 GB DDR4 μνήμης και σκληρό δίσκο 512GB M.2 SSD, για ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες απόκρισης. Για τα γραφικά φροντίζει η κάρτα NVIDIA® GeForce® RTX 3060, με 6GB GDDR6 μνήμης, ενώ η τεχνολογία B&O εγγυάται για την τέλεια ηχητική εμπειρία. Στα παραπάνω πρόσθεσε την αντιθαμβωτική οθόνη με οπισθοφωτισμό WLED backlit, τεχνολογίας IPS και ανάλυσης Full HD με συχνότητα στα 144Hz και έχεις το απόλυτο μηχάνημα! Το HP Omen 15-EN1003NV είναι πολύ απλά αυτό που θέλει ο gamer!

4/ Συνδύασε ευκολία στη χρήση και ταχύτητα με το Laptop Asus με Windows 10 pro, μόνο 199€. Ένα μικρό, βολικό, αξιόπιστο και εύχρηστο laptop για τις καθημερινές σου ανάγκες. Διαθέτει μικρή οθόνη και ευέλικτο πληκτρολόγιο, ενώ οι πολλαπλές λειτουργίες στο touchpad του πληκτρολογίου θα κάνουν την καθημερινότητά σου ένα κλικ πιο απλή. Το Asus έχει 11″ HD οθόνη για να βλέπεις τα πάντα και κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics 500 με μνήμη δυναμική συστήματος. Ο επεξεργαστής Intel Celeron με τους δύο πυρήνες του και τα 2 MB μνήμης cache, προσφέρει την ισχύ τη στιγμή που την χρειάζεσαι. Τα 4 GB DDR4 RAM και 128GB τύπου EMMC αποθηκευτικού χώρου είναι ικανοποιητικές επιλογές για να αποθηκεύσεις τα απαραίτητα δεδομένα σου.

5/ Ανανέωσε τον υπολογιστή του γραφείου επιλέγοντας Quest desktop με 2 χρόνια εγγύηση, μόνο 222€. Αν χρειάζεσαι ένα desktop που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην κατασκευή του, προσφέρει υψηλές επιδόσεις και αυξάνει τις ταχύτητες διεκπεραίωσης των καθημερινών σου εργασιών, η απάντηση είναι Quest Me. Αντλεί την ισχύ του από τον επεξεργαστή Intel Core Celeron, έχει αρκετή μνήμη RAM και έναν σκληρό δίσκο μικρής χωρητικότητας, για να αποθηκεύσεις τα απαραίτητα. Χάρη στις θύρες USB θα συνδέσεις το Quest Me σε δίκτυα και περιφερειακά και η ευχαρίστηση δεν θα έχει τέλος! Επίσης χρησιμοποιώντας τις εξόδους εικόνας HDMI και DVI θα απολαύσεις κορυφαίες αναλύσεις και ποιότητα εικόνας! Η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω δώρα: Bitdefender Total Security, σετ πληκτρολόγιο + ποντίκι, wireless WiFi Adapter TP-LINK WN781ND, wireless Bluetooth Adapter TP-LINK UB400.

6/ Μπες σε ένα νέο επίπεδο ευχρηστίας, ταχύτητας και ευκρίνειας με το HP πολυμηχάνημα 3 σε 1, μόνο 29€. Ιδανικό για το γραφείο ή το σπίτι, καλύπτει όλες τις ανάγκες για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, με χαμηλό κόστος και μηδενική συντήρηση. Με εύκολη εγκατάσταση από υπολογιστή, είναι ιδανικό για τους τυπικούς ή προχωρημένους χρήστες ή για όσους έχουν αυξημένες ανάγκες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής και χρειάζονται επιπλέον λειτουργίες και αυξημένη ευκολία χρήσης από την συσκευή τους. Η συσκευή υποστηρίζει μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι και 7,5 σελίδες/ λεπτό.

