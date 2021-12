Scandi girls: Ο οδηγός τους για χειμερινό layering

Το χειμερινό layering είναι ένα μεγάλο στοίχημα όσον αφορά το καθημερινό στυλ. Ο βασικός κανόνας που ακολουθούμε είναι πως θέλουμε να δείχνει ανεπιτήδευτο και όχι υπερφορτωμένο με πολλές στρώσεις ρούχων, γι’ αυτό και έχει τη δυσκολία του. Οι Σκανδιναβές γνωρίζουν τα μυστικά για ένα επιτυχημένο layering, επιλέγοντας όχι μόνο τα σωστά κομμάτια, αλλά και τα κατάλληλα χρώματα και υφάσματα, διατηρώντας το πάντα κλασικό και edgy look τους. Καθώς ο χειμώνας κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του, στραφήκαμε στα cool Scandi girls και πήραμε ιδέες για όλους τους επόμενους μήνες, αξιοποιώντας τα items που έχουμε ήδη στην γκαρνταρόμπα μας.

Από το teddy coat, μέχρι το oversized κασκόλ και τα πλεκτά-κλειδιά του χειμώνα, αυτά είναι τα βήματα του layering.

To base layer

Το σωστό layering δεν μπορεί να περιλαμβάνει chunky πουλόβερ και χοντρά υφάσματα, αλλά πολλές και λεπτές στρώσεις. Το πρώτο βήμα είναι η βάση μιας εμφάνισης. Επιλέξτε ένα πουλόβερ από κασμίρι ή οργανικό βαμβάκι, που προστατεύει από το κρύο, αφήνοντας το δέρμα να αναπνέει.

Το σακάκι

Οι Σκανδιναβές αγαπούν τα blazer και δεν τα αποχωρίζονται ούτε το χειμώνα. Για το σωστό χειμερινό layering στο γραφείο, φορούν λεπτό ζιβάγκο, πουκάμισο, σακάκι και από πάνω το παλτό τους. Έτσι έχουν δημιουργήσει πολλά διαφορετικά στρώματα, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει υπερβολικό.

Το πλεκτό

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των Danish girls είναι πως έχουν πάντα ένα πουλόβερ το οποίο τυλίγουν γύρω από το σώμα τους και το λαιμό, αντί για κασκόλ. Με αυτό τον τρόπο έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που καθορίζει το στυλ τους.

Το παλτό

Το τελευταίο layer είναι πάντα το πανωφόρι. Οι Σκανδιναβές φορούν ένα πολύ μακρύ παλτό το οποίο καλύπτει όλα τα εσωτερικά layers.

Last but not least κανόνας, είναι πως τα Scandi girls προσέχουν τα χρώματα των layers να ανήκουν στην ίδια οικογένεια χρωμάτων ή αλλιώς να δημιουργούν επιτυχημένες αντιθέσεις. Ποτέ όμως δεν επιλέγονται τυχαία.

