Κρύσταλλα: Είναι πλέον μέρος του καθημερινού στυλ

Τα κρύσταλλα είναι αυτή η trendy λεπτομέρεια που από το red carpet μεταφέρθηκε στο street style και σιγά σιγά προστέθηκε ακόμα και σε casual items. Η σεζόν που διανύουμε άλλωστε είναι αφιερωμένη στην υπερβολή και η ανάγκη μας για λαμπερά looks γίνεται όλο και πιο έντονη.

Όσα νέα trends και αν γεννηθούν, κάποιες διαχρονικές αξίες παραμένουν σταθερές. Κάθε χρόνο πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα, βλέπουμε το κόκκινο χρώμα, τις παγιέτες, το γκλίτερ, να επιστρέφουν. Η πιο sparkling επιλογή είναι φυσικά τα κρύσταλλα που γίνονται μέρος όχι μόνο των party looks, αλλά και της καθημερινότητας.

Η απάντηση για τους όλους τους πιθανούς τρόπους να φορέσουμε τα κρύσταλλα, έρχεται από το catwalk και το Instagram. Κορυφαίοι οίκοι όπως Paco Rabanne, Gucci, Bottega Veneta, πρόσθεσαν λαμπερά κρύσταλλα σε τζάκετ, φορέματα και bralettes, δημιουργώντας ένα trend of the moment που γίνεται viral.

Οι street stylers μας έδωσαν ιδέες για να προσθέσουμε τα κρύσταλλα στην γκαρνταρόμπα μας για τα πιο λαμπερά festive looks.

H Chiara Ferragni φορά φούστα με κρύσταλλα στο καθημερινό στυλ της, μαζί με ψηλές μπότες και μεταλλιζέ bomber τζάκετ.

Η φούστα με τα κρύσταλλα είναι το item που θα πρωταγωνιστήσει στα festive looks, συνδυασμένη με metallic bralette.

Μια mesh skirt με κρύσταλλα είναι so hot right now. Φορέστε τη με T-shirt για να εστιάσετε τη λάμψη στο κάτω μέρος του σώματος.

H Leonie Hanne συνδυάζει το crystal dress με λευκό πουκάμισο και loafers, έτσι γίνεται μέρος και του καθημερινού dressing.

Ένα διαφανές τοπ με κρύσταλλα είναι επένδυση για την βραδινή γκαρνταρόμπα. Αρκεί να το συνδυάσετε με ένα μαύρο παντελόνι και έχετε το ιδανικό στυλ.



©Style Heroine/Instagram

Τα μίνι φορέματα με τα μικρά κρύσταλλα είναι το item που υιοθετούν όλο και περισσότερες fashion influencers, κάνοντάς μας να θέλουμε να υποκύψουμε στην τάση.

Αξέχαστη παραμένει φυσικά η εμφάνιση της Kendall Jenner με το crystal dress του οίκου Givenchy.

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ