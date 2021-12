5 outfit ideas για τα Χριστουγεννιάτικα πάρτι

Oι γιορτινές ημέρες πλησιάζουν όλο και περισσότερο και το τι θα φορέσουμε στα Χριστουγεννιάτικα πάρτι είναι ήδη talk of the town. Οι παγιέτες, οι μεταλλικές υφές, το βελούδο, τα high heels και οι party bags είναι πρώτα στη λίστα μας και οι επιλογές που υπάρχουν στην αγορά είναι φανταστικές. Στο Instagram, τα it girls έχουν ήδη υιοθετήσει τα πιο stylish party trends, ξεσηκώνοντάς μας να σχεδιάσουμε από τώρα και τα δικά μας outfit. Τα πιο ωραία τους σύνολα τα συγκεντρώσαμε παρακάτω, για να πάρετε ιδέες και inspo, λίγο πριν την έλευση των Χριστουγέννων:

Velvet dress

Ο πιο γρήγορος, girly και safe τρόπος να είστε η πιο καλοντυμένη σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι είναι φορώντας βελούδο. Ένα κοντό βελούδινο φόρεμα με διάφανο καλσόν και ψηλοτάκουνα με platform heel θα σας μετατρέψουν στο πιο fashionable girl της βραδιάς, χωρίς έχετε κουραστεί καθόλου.

Blazer dress

Για τις γυναίκες που λατρεύουν το σοφιστικέ στιλ ακόμη και στις βραδινές εμφανίσεις τους, η απόλυτη επιλογή είναι το blazer dress. Είναι κομψό, αλλά και σέξι, και δεν χρειάζεται τίποτα, παρά μόνο παρά ένα ζευγάρι ψηλά πέδιλα και μερικά διακριτικά αξεσουάρ για να κάνει τη διαφορά.

Catsuit

Η πιο ωραία εναλλακτική πρόταση στα αγαπημένα αλλά πολυφορεμένα μίνι φορέματα, είναι το catsuit – η εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα που φορούν ήδη τα it girls, αναδεικνύοντάς τη σε must have.

