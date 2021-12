Negroni κοκτέιλ: Η συνταγή από το καλύτερο μπαρ του κόσμου

Το Connaught bar του Λονδίνου, πρώτο στη λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου, αποδέχτηκε την πρόκληση της Vogue να ετοιμάσει το πιο festive cocktail για τις γιορτινές βραδιές μας στο σπίτι. Η επιλογή τους ήταν το Negroni code, το διάσημο Negroni κοκτέιλ αλλά με ένα twist που συνδυάζει πολλά γιορτινά αρώματα.

Πορτοκάλι, σταφίδες και κακάο, δίνουν μια βελούδινη γεύση στο Negroni κοκτέιλ, κάνοντάς το ακόμα πιο απολαυστικό. Ανακαλύψτε την συνταγή του Negroni Code από το Connaught bar και cheers to the new year.

Η συνταγή για Negroni Code

14,7 ml τζιν

14,7 ml Bitter

14,7 ml γλυκό βερμούτ

1 σταγόνα ξύδι μπαλσάμικο

Μια φλούδα πορτοκάλι για γαρνίρισμα

14,7 ml αρωματικό νερό (σε ένα μπουκάλι με 500 ml ζεστό νερό ρίχνετε 1/2 κ.γ. κόκκους από ακατέργαστο κακάο, 1/2 φλιτζ. ξύσμα πορτοκάλι, 1/3 φλιτζ. σταφίδες και τα αφήνετε για μια ώρα μέχρι να αναμειχθούν τα αρώματα. Στη συνέχεια φιλτράρετε το μείγμα μέσα από ένα σουρωτήρι).

Εκτέλεση

Ρίχνετε όλα τα υλικά σε ένα σέικερ με πάγο και τα χτυπάτε καλά. Σερβίρετε με μια φλούδα πορτοκάλι.

