Σπίτι Hoover: Καινοτομία, φροντίδα και αξιοπιστία

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας που έχει στο DNA της την κορυφαία ποιότητα, την εξειδικευμένη φροντίδα και το ελκυστικό στυλ στα καταστήματα Κωτσόβολος.

Ένα κουτί, ένας ανεμιστήρας, μια μεταξένια μαξιλαροθήκη και ένα σκουπόξυλο· αυτά είναι τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκε η πρώτη ηλεκτρική σκούπα στην ιστορία. Την κατασκεύασε ο James Spangler, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και είχε κουραστεί να ανασαίνει τη σκόνη που ανασηκωνόταν κάθε φορά που σκούπιζε στο μαγαζί όπου εργαζόταν ως νυχτερινός φρουρός, στο Νέο Βερολίνο του Οχάιο. Όταν έστειλε αυτό το… φουτουριστικό κοντάρι στην ξαδέρφη του Susan Hoover, δεν φανταζόταν ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η λέξη hoover θα γινόταν συνώνυμη της έννοιας «καθαρίζω με ηλεκτρική σκούπα». Ο σύζυγός της, William, ως διορατικός επιχειρηματίας, αντελήφθη τη δυναμική αυτού του νέου προϊόντος, αγόρασε την ευρεσιτεχνία που είχε κατοχυρώσει ο James και ίδρυσε την εταιρεία Hoover το 1908.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η Hoover παραμένει συνώνυμη της καινοτομίας, του σχεδιασμού προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, της υψηλής ποιότητας, των επιδόσεων και της φροντίδας που χρειάζεται ένα σπίτι και μια οικογένεια. Η έρευνα και η ανάπτυξη επικεντρώνονται στο να εξασφαλίσουν ότι οι συσκευές παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα πεδία.

Εξειδικευμένη φροντίδα

Κάθε προϊόν της Hoover σχεδιάζεται για να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά να ταιριάζει με το στυλ του χώρου και την προσωπικότητα του κατόχου του. Ταυτόχρονα η υψηλή αισθητική των προϊόντων αναβαθμίζει το στυλ του σπιτιού και κάνει την καθημερινότητα εύκολη και απολαυστική. Αυτή είναι η εξειδικευμένη φροντίδα που παρέχει η Hoover.

Σχεδιασμός και αξιοπιστία

Οι σειρές πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, οι φούρνοι, οι απορροφητήρες και οι εστίες της Hoover συνδυάζουν τις υψηλές επιδόσεις, με τον κορυφαίο σχεδιασμό και την αξιοπιστία μιας εταιρείας που εξοπλίζει κατοικίες εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η σειρά συσκευών για την κουζίνα επιτυγχάνει επαγγελματικά επίπεδα απόδοσης, αποτέλεσμα συνεργασίας με κορυφαίους σεφ. Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι Hoover έχουν κατασκευαστεί με τις υψηλότερες τεχνολογικές προδιαγραφές και εξαιρετικής ποιότητας υλικά, για μαγειρική κορυφαίου επιπέδου. Ενσωματώνονται άψογα στην κουζίνα, προσθέτοντας μια σειρά μοναδικών χαρακτηριστικών όπως το Chef-Panel, ένα σύστημα κυκλοφορίας αέρα που προσφέρει ομοιόμορφη διανομή της θερμοκρασίας, η οθόνη αφής TFT, που προσφέρει άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις μαγειρέματος και σε ένα ευρύ φάσμα συνταγών, ο εσωτερικός φωτισμός LED για τέλεια ορατότητα και η λειτουργία Hydro Easy Clean για γρήγορο, εύκολο και οικονομικό καθαρισμό του φούρνου.

Η νέα σειρά εστιών της Hoover έχει δημιουργηθεί αξιοποιώντας μόνο τα καλύτερα συστατικά: τεχνολογία, άρτιο σχεδιασμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Είναι μια πλήρης σειρά από επαγωγικές και κεραμικές εστίες, κομψές και με μοντέρνο σχεδιασμό. Οι επαγωγικές εστίες διαθέτουν χειριστήριο αφής για πλήρη έλεγχο με ένα άγγιγμα και E-Space ζώνη μαγειρέματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια μεγάλη ζώνη μαγειρέματος για μεγάλα σκεύη ή δύο μικρότερες ξεχωριστές ζώνες. Οι κεραμικές εστίες έχουν νέα, πιο κομψή και αισθητικά αναβαθμισμένη εμφάνιση.

Η σειρά απορροφητήρων Hoover καθαρίζει τέλεια την ατμόσφαιρα της κουζίνας, προσθέτοντας μια στιλιστική πινελιά στον χώρο, χάρη στο σύγχρονο σχεδιασμό και τα υψηλή ποιότητας υλικά, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι και το κρύσταλλο. Διαθέτουν φωτισμό LED, περιμετρικά φίλτρα για να διατηρούν καθαρότερο τον αέρα και Full Touch χειριστήριο που προσφέρει άμεση και εύκολη διαχείριση των λειτουργιών.

Κορυφαία καθαριότητα ρούχων και πιάτων

Τα πλυντήρια της Hoover μειώνουν τον αριθμό των εβδομαδιαίων πλύσεων και εξοικονομούν χρόνο, αλλά και χρήμα. Η νέα αποκλειστική τεχνολογία Hoover All in One υπόσχεται απαλλαγή από την ταλαιπωρία που λέγεται «καθημερινό πλύσιμο ρούχων», γιατί καταργεί την ανάγκη διαχωρισμού των ρούχων, καθώς πλένει όλα τα υφάσματα και τα χρώματα σε ελάχιστο χρόνο. Ο ατμός που διαθέτουν συγκεκριμένα μοντέλα προσφέρει 80% λιγότερο ζάρωμα, για εύκολο σιδέρωμα και βαθύ καθαρισμό. Τα στεγνωτήρια Hoover υπόσχονται αποδοτικό στέγνωμα καθημερινών ή και πολύ μεγάλων φορτίων. Η τεχνολογία Heat Pump στεγνώνει τα ρούχα πιο οικονομικά από ποτέ με τη μέγιστη φροντίδα, ενώ η σύνδεση μέσω Smartphone δίνει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα προγράμματα. Διατίθεται επίσης προσωπικός βοηθός, που προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει για τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσει.

Στα πλυντήρια πιάτων υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από στενά μοντέλα για μικρές κουζίνες έως κανονικά μεγέθη, με ελκυστικό και μοντέρνο στυλ. Διαθέτουν μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως λιγότερη κατανάλωση, γρήγορη πλύση, οθόνη αφής χειρισμού, που μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές απαιτήσεις, και συνδεσιμότητα μέσω εφαρμογής, που δίνει πρόσβαση σε ένα Φωνητικό Βοηθό που λαμβάνει εντολές για το πλυντήριο μέσω smartphone.

Ο «μάγος» της Hoover

Η Hoover καινοτομεί και στον τομέα των έξυπνων συσκευών, εγκαινιάζοντας πλυντήρια ρούχων, πιάτων, φούρνους, απορροφητήρες και εστίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, να λειτουργήσουν και να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως από κινητές συσκευές μέσω της εφαρμογής Hoover Wizard. Η συνδεσιμότητα επιτυγχάνεται μέσω WiFi σε μοντέλα One Fi και μέσω NFC σε μοντέλα One Touch.