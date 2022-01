Ψυχική Υγεία: Πώς να μάθετε να θέτετε όρια στη ζωή σας

Η νέα χρονιά απαιτεί και νέα ξεκινήματα. Συνήθως αμέσως μετά τις γιορτές, βάζουμε στόχους για αυτοβελτίωση και καινούριες συνήθειες στο πρόγραμμα, είτε ακολουθώντας μια καλή διατροφή, είτε ελαττώνοντας το αλκοόλ, είτε απλώς εφαρμόζοντας ένα detox από τα social media. Όλα αυτά μπορούν να είναι ένα μικρό ξεκίνημα για να βοηθήσουν σώμα, μυαλό, και ψυχή. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό για την ψυχική μας υγεία που θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας: να μάθουμε να θέτουμε όρια.

Τα οφέλη των ορίων είναι πολλαπλά και όταν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το βήμα, θα μάθετε να καταλαβαίνετε και να επικοινωνείτε τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας καλύτερα, ενώ ταυτόχρονα, θα σέβεστε τις αξίες και τις απόψεις σας και θα εντοπίζετε συμπεριφορές που σας προκαλούν εντάσεις στη δουλειά, στο σπίτι και σε άλλες σχέσεις σας (burnout). Πάνω από όλα, ο κανόνας των ορίων θα σας διδάξει το πώς να λέτε «όχι» σε καταστάσεις και να μην συμβιβάζεστε για χάρη των άλλων. Όπώς και το πως να σέβεστε εσείς τα όρια των άλλων ανθρώπων. Απλώς σκεφτείτε ένα απόφθεγμα της Kim Cattrall του Sex And The City: «Δεν θέλω να βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου δεν απολαμβάνω τον εαυτό μου ούτε για μια ώρα». Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο.

Η Vogue ρώτησε κορυφαίους specialists ψυχικής υγείας να μοιραστούν μαζί μας τα top tips τους για το πώς να θέτουμε όρια -και να τα εφαρμόζουμε.

Michele Elman, life coach και συγγραφέας του The Joy of Being Selfish: Why You Need Boundaries And How To Set Them

«Θέστε τα όρια σας σταθερά, ήρεμα, συμπονετικά και όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας ξεχωριστά πριν ξεκινήσετε τη συζήτηση με κάποιον- δεν υπάρχει βιασύνη να γίνει αυτό, δεν υπάρχει χρονικό όριο για το πότε πρέπει να θέσετε όρια, και μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη συζήτηση όταν νιώθετε ότι μπορείτε να την κάνετε με παραγωγικό και συναισθηματικά ουδέτερο τρόπο. Εάν τα όρια σας εξακολουθούν να ξεπερνιούνται, μπορείτε να το εκφράσετε έτσι: «Αν συνεχίσετε να μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, θα φύγω από το δωμάτιο και μπορείτε να έρθετε να με βρείτε όταν είστε σε θέση να μου μιλήσετε με περισσότερο σεβασμό».

«Το μεγαλύτερο ενδεικτικό σημάδι ότι τα όριά σας ξεπερνιούνται, είναι αν αισθάνεστε θυμό ή αγανάκτηση. Ακούστε αυτό και αντί να το αμφισβητήσετε ή να ακυρώσετε αυτά τα συναισθήματα, δώστε προσοχή σε αυτά και χρησιμοποιήστε τα για να καταλάβετε ποιο όριο πρέπει να τεθεί. Σταματήστε να περιμένετε μέχρι να περάσει ο φόβος για να βάλετε όρια. Θα φοβηθείτε, θα δοκιμάσετε όμως κάτι καινούργιο! Κάντε το και φοβισμένοι και την επόμενη φορά, θα είναι λίγο λιγότερο τρομακτικό».

«Αποφύγετε να δικαιολογείτε γιατί τα όριά σας είναι τα όριά σας. Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει τα όριά σας για να τα σεβαστεί, ούτε χρειάζεται να είναι ίδια με όλων των άλλων».

Lucy Beresford, ψυχίατρος, ειδικός σχέσεων και broadcaster

«Σκεφτείτε ποιες είναι οι βασικές σας αξίες στη ζωή (σταθερότητα, ειλικρίνεια, αφοσίωση, σεβασμός) και βασίστε τα όριά σας σε αυτές τις αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, αν ποτέ νιώθετε νευρικοί για το αν παίρνετε τη σωστή απόφαση για να επαναπροσδιοριστείτε εσείς ή να επαναπροσδιορίσετε τα όριά σας με τους ανθρώπους, μπορείτε πάντα να θυμάστε ότι το κάνετε με βάση τις αξίες που είναι σημαντικές για εσάς».

«Δηλώστε τα όριά σας χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως: «Θα προτιμούσα να είστε συνεπής στην επικοινωνία σας μαζί μου» ή «Προτιμώ να με αντιμετωπίζουν με σεβασμό». Με αυτόν τον τρόπο, τα όριά σας προέρχονται από εσάς και δεν είναι ότι κρίνετε ή κατηγορείτε το άλλο άτομο».

«Να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που μπορεί ακόμη και να προσπαθήσουν να σας κάνουν να νιώσετε ένοχοι για τον καθορισμό των ορίων σας».

