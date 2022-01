Πέθανε ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Τιερί Μιγκλέρ

Ο Τιερί Μιγκλέρ, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας που ξεχώρισε για το πρωτότυπο στιλ στη δεκαετία του 1980, πέθανε σε ηλικία 73 ετών σύμφωνα με ανακοίνωση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μάνατζέρ του δήλωσε στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ότι ο σχεδιαστής πέθανε από φυσικά αίτια. Ο Μιγκλέρ ήταν ευρέως γνωστός για τα ενδύματα με τους φαρδείς ώμους, τον «βαθύ» λαιμό, τη στενή μέση και την «αιχμηρή» ραπτική, εμπνευσμένη από τη λάμψη του 1940 και 1950.

Τα σχέδια του Μιγκλέρ φορέθηκαν από προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Τζορτζ Μάικλ, η Σάρον Στόουν, η Ριάνα και η Lady Gaga. Άρχισε να αποσύρεται από τη βιομηχανία της μόδας στις αρχές τις δεκαετίες του 2000 όμως δημιούργησε πολλά κοστούμια για την παγκόσμια περιοδεία της Μπιγιονσέ «Ι ΑΜ…» το 2010 και το 2019 σχεδίασε το διάσημο «wet dress» που φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala. Αργότερα, το όνομά του συνδέθηκε και με αρώματα όπως τα Angel και Alien.

«Είμαστε συντεριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του κυρίου Μάνφρεντ Τιερί Μιγκλέρ στις 23 Ιανουαρίου 2022», αναφέρει ανάρτηση στον λογαριασμό του σχεδιαστή στο Facebook. Μια άλλη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram περιέγραψε τον Μιγκλέρ ως «έναν οραματιστή του οποίου η φαντασία ενέπνευσε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να είναι πιο τολμηροί και να κάνουν μεγάλα όνειρα κάθε μέρα».

I will miss you Thierry Mugler this was a wonderful time in our lives pic.twitter.com/Z3ggaVjK2D

— Ms. Ross (@DianaRoss) January 24, 2022