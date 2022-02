Η μίνιμαλ ρουτίνα ομορφιάς μιας Παριζιάνας

Η Adenorah είναι το parisian girl με το ανεπιτήδευτο στυλ που ακολουθούμε στο Instagram. Αγαπά τα σακάκια, τα τζιν παντελόνια, τα μποτάκια και τα printed φουλάρια. Η βάση της καθημερινής γκαρνταρόμπας της είναι πολύ απλή και στην ουσία χτισμένη πάνω στα βασικά κομμάτια, το ίδιο ισχύει και για την ρουτίνα ομορφιάς της που περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης. Η Vogue ζήτησε από την Anne Laure Mais να περιγράψει τα μυστικά της less is more beauty ρουτίνας της. Ποια προϊόντα χρησιμοποιεί κάθε πρωί και βράδυ; Πώς δείχνει fresh και λαμπερή ως νέα μαμά και ποιο προϊόν ομορφιάς δεν αποχωρίζεται;

Η Vogue καταγράφει την μίνιμαλ ρουτίνα ομορφιάς μιας Παριζιάνας, για effortless chic beauty looks.

Η πρωινή και βραδινή ρουτίνα ομορφιάς

Το πρωί εφαρμόζω ένα σέρουμ με βιταμίνη C και μια ενυδατική κρέμα. Το βράδυ κάνω καθαρισμό στο πρόσωπο και εφαρμόζω την ενυδατική μου, χωρίς να ξεχνώ την περιοχή του λαιμού. Αμέσως μετά κάνω μασάζ με Gua Sha. Μια φορά την εβδομάδα χρησιμοποιώ το peeling με γλυκολικό οξύ της Ordinary.

Η λέξη που περιγράφει την ρουτίνα ομορφιάς σας

Ενυδάτωση

Το καθημερινό μακιγιάζ

“Μετά το Covid όλα άλλαξαν. Βάφομαι πια μόνο τα σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές προτιμώ ένα ελαφρύ foundation που δίνει λάμψη και μοιάζει σαν να μη φοράω τίποτα”.

Οι Γαλλίδες εμπιστεύονται τα skincare προϊόντα από το φαρμακείο για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας τους. Το νεσεσέρ της Anne Laure Mais περιλαμβάνει:

Σέρουμ Effaclar με απολεπιστικά οξέα και νιασιναμίδη, με δράση ενάντια στις ατέλειες και τα μαύρα στίγμα, της La Roche-Posay.

Το μανικιούρ που επιλέγει

Το χρωματιστό γαλλικό μανικιούρ, με natural βάση και τις άκρες σε παστέλ χρώματα. Φυσικά και το κλασικό κόκκινο μανικιούρ.

Το προϊόν ομορφιάς που δεν αποχωρίζεται

Η αντηλιακή προσώπου κάθε μέρα.

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ