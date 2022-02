Ο Γουίλ Σμιθ ταξιδεύει από τον Νότιο στο Βόρειο Πόλο σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ

Το National Geographic στέλνει τον Γουίλ Σμιθ και στις δύο άκρες της Γης.

Η σειρά «Pole to Pole», όπως ανακοινώθηκε, ακολουθεί τον Αμερικανό ηθοποιό, ράπερ και παραγωγό σε ένα ταξίδι από τον Νότιο Πόλο στον Βόρειο Πόλο.

Το «Pole to Pole» εντάσσεται στο νέο περιεχόμενο που φέρνει το Nat Geo στο Disney Plus. Είναι η τρίτη συνεργασία του Γουίλ Σμιθ με το National Geographic μετά το «Welcome to Earth» και το «One Strange Rock».

«Στο National Geographic,στρατηγική μας είναι να αφηγούμαστε τολμηρές, τις καλύτερες στην κατηγορία τους ιστορίες που πυροδοτούν την περιέργεια και εμπνέουν τους ανθρώπους να εξερευνήσουν και να νοιαστούν για τον κόσμο μας» δήλωσε η Κάρτνεϊ Μονρόε, πρόεδρος του National Geographic Content, σε δήλωσή της.

Η σειρά ντοκιμαντέρ καλύπτει ένα εκτεταμένο ταξίδι που εκτείνεται σε διαφορετικά μεγαοικοσυστήματα, κοινότητες και τοπία σε όλη τη Γη.

Ο Γουίλ Σμιθ είναι εκτελεστικός παραγωγός υπό την Westbrook, μαζί με τους Μιγκέλ Μενέντεζ κα και Τέρενς Κάρτερ. Από τη Nutopia, εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Τζέιν Ρουτ και Πίτερ Λόβερινγκ και από την Protozoa, οι Ντάρεν Αρονόφσκι και Άρι Χάντελ.

