Η Σερ προσκαλεί Ουκρανούς πρόσφυγες να μείνουν στο σπίτι της

Η Σερ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στέγη σε πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός γνωστοποίησε την απόφασή της με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Θα ήθελα να υποστηρίξω ουκρανικές οικογένειες στο σπίτι μου. Θα είναι ασφαλείς και θα έχουν φροντίδα» δήλωσε.

Η ντίβα της ποπ έχει αρκετά ακίνητα στις ΗΠΑ, αλλά συνήθως περνά τον περισσότερο χρόνο της στην έπαυλή της στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Η τραγουδίστρια κάλεσε επίσης και άλλους ανθρώπους που έχουν τα μέσα να υποδεχθούν πρόσφυγες.

«Αν ήμουν μόνη ή με τα παιδιά μου και είχαμε υποστεί τραύμα, θα ήλπιζα κάποια, όπως εγώ, να μας φροντίσει» σημείωσε.

Εκτός από τη Σερ και άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες έχουν καταδικάσει τον πόλεμο και παρέχουν βοήθεια στα θύματα. Ανάμεσά τους είναι ο Τιλ Λίντεμαν, τραγουδιστής του συγκροτήματος Rammstein, ο οποίος βοήθησε να βρει Ουκρανή πρόσφυγας καταφύγιο στο Βερολίνο.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.

— Cher (@cher) March 18, 2022