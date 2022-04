Ριμέικ της ταινίας «The Crow» είναι στα σκαριά με τους Μπιλ Σκάρσγκορντ και FKA twigs

Νέο ριμέικ της ταινίας «The Crow» (Το Κοράκι) σχεδιάζεται με τον Μπιλ Σκάρσγκορντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Έρικ Ντρέιβεν και τη FKA twigs να συμμετέχει στο καστ.

Όπως αναφέρει το Deadline, την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Ρούπερτ Σάντερς, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει τα φιλμ «Snow White And The Huntsman» και «Ghost In The Shell».

«Η ιστορία του The Crow είναι όμορφη, σκοτεινή, ποιητική και μερικές φορές ενοχλητική» δήλωσε ο Σάντερς στο Deadline. «Είναι μια ιστορία αγάπης, απώλειας, θλίψης και εκδίκησης. Είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάζουμε εκ νέου το εμβληματικό κόμικ του Τζέιμς Ο’Μπαρ και να οραματιζόμαστε ξανά το Κοράκι σήμερα ως μια φωνή που προαισθάνεται».

Η σειρά κόμικ του Ο’ Μπαρ μεταφέρθηκε πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1994, με πρωταγωνιστή τον Μπράντον Λι. Ο Λι τραυματίστηκε θανάσιμα στα γυρίσματα ως αποτέλεσμα ατυχήματος με όπλο και αναγνωρίστηκε μετά θάνατον για την ερμηνεία του ως Έρικ Ντρέιβεν.

Ακολούθησαν τρεις συνέχειες, «The Crow: City Of Angels» το 1996, «The Crow: Salvation» το 2000 και «The Crow: Wicked Prayer» το 2005. Και οι τρεις ταινίες εισέπραξαν αρνητικές κριτικές, με τις δύο τελευταίες να κυκλοφορούν απευθείας σε βίντεο.

Έκτοτε, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη διασκευή του «The Crow», καμία από τις οποίες δεν ήταν επιτυχημένη. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια ανακοινώθηκε το 2017 με τον Κόριν Χάρντι να σκηνοθετεί και τον Τζέισον Μομόα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, έγινε γνωστό ότι τόσο ο Χάρντι όσο και ο Μομόα αποχώρησαν από το πρότζεκτ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ