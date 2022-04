Με τον Wilson, τη μπάλα από τον «Ναυαγό», εμφανίστηκε ο Τομ Χανκς σε παιχνίδι των Κλίβελαντ Γκάρντιανς

Από τους πλέον δημοφιλείς ρόλους του Τομ Χανκς αποτελεί αυτός στον «Ναυαγό», την ταινία που χάρισε στον Αμερικανό ηθοποιό μία από τις πολλές υποψηφιότητές του για Όσκαρ.

Στην ταινία του 2000 που σκηνοθέτησε ο Ρόμπερτ Ζεμέκις, ο Χανκς υποδύεται τον αναλυτή συστημάτων Τσακ Νόλαντ, ο οποίος, ύστερα από ένα αεροπορικό ατύχημα, ξεβράζεται σε ένα νησί του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου θα περάσει το επόμενο διάστημα ως ναυαγός, με μοναδική παρέα του μια μπάλα βόλεϊ που ο ήρωας βαφτίζει Γουίλσον.

Η συγκεκριμένη μπάλα αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, κάτι που όπως φαίνεται ο Τομ Χανκς δεν έχει ξεχάσει, μιας και πήρε μαζί του τον πάλαι ποτέ «συμπρωταγωνιστή» του, Γουίλσον, για να εμφανιστεί σε αγώνα μπέιζμπολ των Κλίβελαντ Γκάρντιανς ενάντια στους Σαν Φρανσίσκο Τζάιαντς.

Accompanied by a rather uncooperative Wilson, @tomhanks delivers the ceremonial first pitch to Larry Doby Jr.#ForTheLand pic.twitter.com/tbmkcwqHuH

— Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) April 15, 2022