Απολιθώματα γιγαντιαίων θαλάσσιων ερπετών στις Άλπεις

Τα απολιθώματα ενός γιγαντιαίου θαλάσσιου ερπετού που έζησε πριν από 205 εκατομμύρια χρόνια, βρήκε μια ομάδα αρχαιολόγων 3.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στις Ελβετικές Άλπεις.

Το πρώτο «θαλάσσιο τέρας» της γης, ο ιχθυόσαυρος, μπορούσε να φτάσει σε μήκος 20 μέτρων, ζύγιζε 80 τόνους και οι ερευνητές εντόπισαν απολιθώματα τριών εξ αυτών – συμπεριλαμβανομένων των δοντιών, των πλευρών και των σπονδύλων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα ευρήματα έχουν ηλικία 205 εκατομμυρίων ετών και ανακαλύφθηκαν από μια ομάδα του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, η οποία χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως «συναρπαστική».

Οι Άλπεις, οι πιο ψηλές κορυφές της Ευρώπης σχηματίστηκαν όταν οι τεκτονικές πλάκες συγκρούστηκαν – ανυψώνοντας τον πυθμένα της θάλασσας, πριν από αυτό τεράστια ερπετά περιπολούσαν την Pantalassa, έναν ωκεανό που περιέβαλε τη γιγάντια ήπειρο Παγγαία κατά την ύστερη Τριασική περίοδο. Η ομάδα ανακάλυψε ότι αυτά τα πλάσματα έκαναν επίσης επιδρομές στις ρηχές θάλασσες του ποταμού Τηθύ στην ανατολική πλευρά της Παγγαίας.

Σύμφωνα με τον Δρ Χέινζ Φούρερ, επιμελητή στο Ινστιτούτο και Μουσείο Παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, πρόκειται για τον μεγαλύτερο ιχθυόσαυρο στον κόσμο.

