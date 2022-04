Θετικός στον κορωνοϊό ο Όζι Όσμπορν

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Όζι Όσμπορν, όπως έκανε γνωστό η σύζυγος και μάνατζέρ του, Σάρον Όσμπορν.

Η Όσμπορν, που αυτό το διάστημα γυρίζει μια νέα εκπομπή με τίτλο «The Talk UK» έκανε γνωστή την είδηση μέσα από βίντεο, ενώ, δεν έκρυψε και την έντονη ανησυχία της για την υγεία του συζύγου της: «Του μίλησα και είναι καλά. Αλλά ανησυχώ πολύ για τον Όζι αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει δύο χρόνια χωρίς να κολλήσει Covid και μόνο με την δική του τύχη θα το κολλούσε τώρα».

Emotional Sharon Osbourne breaks down in tears as she jets home to US after Ozzy is struck down with Covid pic.twitter.com/0JPM7T5oB5

— The Sun (@TheSun) April 28, 2022