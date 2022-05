Η Φίμπι Μπρίντζερς μοιράζεται την προσωπική της ιστορία άμβλωσης

Τη δημόσια κατακραυγή προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να αναιρέσει την ιστορική απόφαση του 1973 που μετέτρεψε σε συνταγματικό δικαίωμα την άμβλωση.

Σε αυτό το κλίμα αναβρασμού που επικρατεί από χθες στις ΗΠΑ, η Φίμπι Μπρίτζερς αποφάσισε να μοιραστεί μία δική της προσωπική ιστορία που σχετίζεται με άμβλωση.

Έτσι η μουσικός, σε ανάρτησή της, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της την εμπειρία της:

«Έκανα έκτρωση πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν βρισκόμουν σε περιοδεία. Πήγα σε οργανισμό αναπαραγωγικής περίθαλψης και μου έδωσαν το χάπι της άμβλωσης, Ήταν εύκολο. Όλοι δικαιούνται αυτή την πρόσβαση».

Μαζί με αυτό το κείμενο, η Μπρίντζερς έβαλε συνημμένη και μία λίστα με μέρη στο οποίο ενδιαφερόμενες μπορούν να προχωρήσουν σε εκτρώσεις.

I had an abortion in October of last year while I was on tour. I went to planned parenthood where they gave me the abortion pill. It was easy. Everyone deserves that kind of access.

Here’s a big list of places you can donate to right now. https://t.co/jT0sk6CeNX

