Χάρι και Μέγκαν μοιράστηκαν φωτογραφία της Λίλιμπετ από τα πρώτα της γενέθλια

Τα πρώτα της γενέθλια γιόρτασε η Λίλιμπετ, η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ και οι γονείς της έδωσαν στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της.

Είναι μόλις η δεύτερη φωτογραφία της κόρης του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσσεξ που έχει κυκλοφορήσει, καθώς η προηγούμενη είχε δημοσιευτεί όταν ήταν ακόμα μωρό.

Η μικρή φαίνεται ότι έχει πάρει τα κόκκινα μαλλιά του πατέρα της, ενώ χαμογελάει καθώς παίζει στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Βρετανία, στο περίφημο Frogmore Cottage.

Η Λίλιμπετ – Νταϊάνα Mαουντμπάτεν – Ουίντσορ, η οποία έχει ονομαστεί προς τιμήν της προγιαγιάς και της γιαγιάς της, είχε τα πρώτα γενέθλιά της το Σάββατο 4 Ιουνίου. Οι γονείς της κάλεσαν συγγενείς και στενούς φίλους για ένα «χαλαρό πικνίκ» στην αυλή του Frogmore Cottage.

Ο φωτογράφος και οικογενειακός φίλος που τράβηξε το στιγμιότυπο μοιράστηκε και άλλη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μέγκαν με την κόρη της στο Twitter.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022