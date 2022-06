Φρύδια: Ο οδηγός για να βρείτε το σωστό σχήμα για το πρόσωπό σας

Τα καλύτερα φρύδια είναι αυτά που ταιριάζουν στο πρόσωπό μας, αν και το σχήμα μπορεί να μην είναι το ιδανικό. Όπως γράφει και η Sara Vecchi στο βιβλίο «Brow Styling. How to take care of your face and learn to love yourself»: “Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε τα φρύδια που μας ταιριάζουν και κανονικά έχουμε ήδη γεννηθεί με τα φρύδια που πηγαίνουν καλύτερα στο πρόσωπό μας.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να τα φτιάξετε έτσι ώστε να αναδείξετε το σχήμα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορείτε να τα τονίσετε και να κάνετε μικρές παρεμβάσεις που θα επηρεάσουν και το υπόλοιπο πρόσωπο”.

Με λίγα λόγια, αλλάζοντας τα φρύδια μας, πολλές φορές αλλάζει και η όψη μας.

Πώς να πετύχετε το κατάλληλο σχήμα στα φρύδια σας;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι η ανάλυση ή το mapping των φρυδιών. Η θέση των φρυδιών αξιολογείται με βάση το κόκαλο, το σχήμα του προσώπου και τις τρίχες. Στη συνέχεια, το σχήμα τους αξιολογείται από την χρυσή τομή που υπολογίζει από που πρέπει να ξεκινούν τα φρύδια σας. Όπως εξηγεί η Sara Vecchi: «Για να βρείτε το σημείο που ξεκινά το φρύδι, τραβήξτε μια νοητή γραμμή από το εξωτερικό του ρουθουνιού που ανεβαίνει παράλληλα με τη μύτη, αγγίζοντας την άκρη του ματιού. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να εστιάσετε είναι αυτό στο οποίο το τόξο των φρυδιών φτάνει στο μέγιστο ύψος του, την κορυφή: η γραμμή που προσδιορίζει αυτό το σημείο ξεκινά από το εξωτερικό του ρουθουνιού, διαγώνια προς το μάτι.

Για να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο τελειώνει το φρύδι, χαράξτε μια νοητή γραμμή που ξεκινά όπως και οι δύο προηγούμενες, από το εξωτερικό του ρουθουνιού, περνά από την άκρη του ματιού και μετά ανεβαίνει προς τα πάνω».

Το three-line exercise δεν δίνει πληροφορίες για το πάχος των φρυδιών, ούτε για το πόσο πυκνά θα πρέπει ή θα μπορούσαν να είναι. Για να το προσδιορίσετε, είναι χρήσιμο να ακολουθήσετε τα φυσικά σας φρύδια και την πυκνότητα που έχετε ήδη.

Τα φρύδια αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία

“Το στυλ των φρυδιών προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία, ανεξάρτητα από τα trends. Με τα χρόνια, τα φρύδια λεπταίνουν, καθώς χάνουν την πυκνότητά τους”, λέει ο Giulio Schettini – National Brow and Beauty Authority στην Benefit Cosmetics της Ιταλίας. «Γενικά, για μεγαλύτερες ηλικίες το ιδανικό στυλ είναι ένα γλυκό και αρμονικό τόξο με πάχος που δεν είναι ούτε υπερβολικό, ούτε πολύ λεπτό. Τα πολύ λεπτά και square φρύδια τείνουν να δείχνουν το βλέμμα πιο κουρασμένο, με τον κίνδυνο να μας κάνουν να φαινόμαστε μεγαλύτεροι από την ηλικία μας».

Όταν χρησιμοποιείτε μάσκαρα φρυδιών

Αν θέλετε φυσικό όγκο, η μάσκαρα είναι το ιδανικό εργαλείο. Οι experts από την ομάδα της Anastasia Beverly Hills συνιστούν να κάνετε 5/6 περάσματα για lifting εφέ, και ένα μόνο πέρασμα για να καθορίσετε το χρώμα, να τα χτενίσετε και να φιξάρετε τις τρίχες που εξέχουν.

Όταν χρησιμοποιείτε μολύβι:

Ένα μολύβι με λεπτή μύτη είναι ιδανικό για να αναδιαμορφώσετε το σχήμα του φρυδιού και να γεμίσετε τα κενά όπου χρειάζεται.

Για lifting εφέ:

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα illuminating προϊόν που εφαρμόζεται κάτω από το τόξο των φρυδιών και αυτό θα δημιουργήσει ένα lifting εφέ που θα φωτίσει και τα μάτια.

Νέο σχήμα με το lamination

Το Lamination φρυδιών είναι μια θεραπεία που σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα νέο σχήμα στα φρύδια, καθώς ανασηκώνει τις τρίχες προς τα πάνω και ταυτόχρονα τις δυναμώνει και τις θρέφει. Το lamination είναι μια θεραπεία που μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο σπίτι με brow kits.

