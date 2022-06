Κατέστρεψε η Κιμ Καρντάσιαν το φόρεμα της Μέριλιν Μονρό;

Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο φετινό Met Gala συζητήθηκε μάλλον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Αναμενόμενο, μιας και η ριάλιτι σταρ και επιχειρηματίας δανείστηκε και φόρεσε το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρό, δια χειρός Ζαν Λουί, που η ηθοποιός φόρεσε για να τραγουδήσει «Happy birthday, mr. President» στα γενέθλια του Τζον Φ. Κένεντι το 1962.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε πως έχασε πάνω από 7 κιλά σε μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να χωρέσει στο φόρεμα, ήταν κάτι που σχολιάστηκε αρκετά και αρνητικά για τα πρότυπα που περνάει η δήλωση αυτά για το γυναικείο σώμα.

Τώρα κάποιοι κατηγορούν την Κιμ Καρντάσιαν πως προκάλεσε φθορές στο φόρεμα της Μονρό. Η Καρντάσιαν εμφανίστηκε με το αυθεντικό φόρεμα για λίγα μόνο λεπτά στο κόκκινο χαλί του Met Gala, για να αλλάξει αμέσως μετά σε μια ρέπλικα αυτού, ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν με φωτογραφικό υλικό πως αυτά ήταν αρκετά για να καταστραφεί ένα εμβληματικό αντικείμενο της ποπ κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της Marilyn Monroe Collection μοιράστηκε φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν το «μετά» του φορέματος όπως αυτό εκτίθεται στο Ripley’s Believe It or Not! και τις ζημιές που υπέστη αφού το φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Τσαντ Μάικλ Μόρισετ στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Σκοτ Φόρτνερ που διαχειρίζεται τον λογαριασμό της Marilyn Monroe Collection και σε αυτές το φόρεμα φαίνεται να έχει ξηλωθεί κοντά στο σημείο που κουμπώνει, ενώ λείπουν και κρύσταλλοι από αυτό.

Η φωτογραφία έγινε viral και συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα αυτής, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από κάποια από τις δύο πλεύρες από όταν αυτή δημοσιοποιήθηκε.

Το φόρεμα διατηρείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία στον εκτιθέμενο χώρο, ενώ, αυτή ήταν η πρώτη φορά που κάποιος άλλος φόρεσε το φόρεμα από το 1962 οπότε και το έβαλε για πρώτη φορά η Μέριλιν Μονρό.

Το Ripley’s, πίσω στον Μάιο, επιβεβαίωσε πως η ασφάλεια του ιστορικού αυτού κομματιού ήταν προτεραιότητα, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν δεν έμεινε καθόλου μόνη της με το κομμάτι, μιας και υπήρχε πάντα επίβλεψη. Η ίδια η Καρντάσιαν, μιλώντας στην Vogue, είχε υπογραμμίσει πως ποτέ δεν θα ρίσκαρε οτιδήποτε θα προκαλούσε φθορά στο ρούχο.

Παρά το γεγονός πως η Κιμ Καρντάσιαν έχασε αρκετά κιλά μέσα σε τρεις εβδομάδες, ακόμα κι έτσι, το φόρεμα δεν μπορούσε να κλείσει, οπότε και το φόρεσε ανοιχτό, με μια γούνα να καλύπτει το εν λόγω σημείο.

