Σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα σε θαυμαστές να παίξουν μουσική μαζί με τους Metallica

Οι Metallica συνεργάστηκαν με τη Yousician, διαδραστική και εκπαιδευτική υπηρεσία μουσικής για ένα σεμινάριο που θα δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να παίξουν μαζί με το συγκρότημα.

Τα μέλη του metal συγκροτήματος, Τζέιμς Χέτφιλντ και Κερκ Χάμετ θα καθοδηγήσουν τους παίκτες σε συνολικά 10 μαθήματα εστιασμένα στην κιθάρα, συγκεκριμένα σε riff, lead και ρυθμό.

Οι θαυμαστές που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα μάθουν πώς να παίζουν τις επιτυχίες του συγκροτήματος «Enter Sandman», «Nothing Else Matters», «One», «Fade to Black», «Master of Puppets» κ.ά.

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν επίσης συνεντεύξεις με όλα τα μέλη των Metallica να συζητούν για τη διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών, τις τεχνικές στις πρόβες, τα τελετουργικά πριν από τις συναυλίες και πολλά άλλα.

Ο Χάντλεϊ Σπάνιελ, επικεφαλής συνεργασιών καλλιτεχνών στη Yousician, δήλωσε: «Τα μαθήματα Metallica x Yousician φέρνουν τους κιθαρίστες κοντά στους κορυφαίους μουσικούς που λατρεύουν. Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να παίζουν όπως οι Metallica απευθείας από τους Metallica!».

Οι Metallica αναφερόμενοι στο σεμινάριο εξήγησαν: «ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις να παίζεις μουσική όπως εμείς είναι να παίζεις μαζί μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ