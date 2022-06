Τζίμι Φάλον, είναι ο Στιβ Καρέλ και ο Άλις Κούπερ το ίδιο πρόσωπο;

Δεν ξέρουμε αν το μυαλό σας έφτασε ποτέ να σκεφτεί μαζί τον Στιβ Καρέλ και τον Άλις Κούπερ ή να τους συγκρίνει, πάντως, ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον παρατήρησε την ομοιότητα ανάμεσα στο «αφεντικό» του «The Office» και τον ροκ μουσικό, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο κατά την επίσκεψη του Στιβ Καρέλ στο Tonight Show.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής με αφορμή την νέα του ταινία «Minions: The Rise of Gru», πάντως, ο παρουσιαστής άφησε για λίγο στην άκρη τα αγαπημένα Minions για να δείξει στον αέρα μία φωτογραφία του Στιβ Καρέλ και του Άλις Κούπερ δίπλα-δίπλα, εν είδει «Βρείτε τις διαφορές».

Οι ομοιότητες ήταν πράγματι εμφανείς ανάμεσα στις δύο αυτές φωτογραφίες και ο οικοδεσπότης της εκπομπής, πέρα από το να χαρίσει γέλιο με το σχόλιό του, θέλησε να μάθει αν οι δυο τους έχουν ποτέ συναντηθεί.

Ο Στιβ Καρέλ του έδωσε καταφατική απάντηση, λέγοντας: «Έχω συναντήσει το Άλις Κούπερ. Τον περίμενα όταν εργαζόμουν σέρβις στο Σικάγο. Δούλευα σε ένα εστιατόριο και μπήκε μέσα. Κι ήταν όντως ο Άλις Κούπερ. Δεν μπορούσε να είναι πιο καλός. Ο πιο γλυκός τύπος στον κόσμο».

hmmm… what do you think? https://t.co/GF4yELfKgo

— Alice Cooper (@alicecooper) June 29, 2022