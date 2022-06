Η Mattel φτιάχνει κούκλα Barbie που ακούει και στο «Ντέιβιντ Μπόουι»

Πίσω στο 2019, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από το «Space Oddity», τον δεύτερο δηλαδή δίσκο του Ντέιβιντ Μπόουι, η Mattel έδειξε την αγάπη της για τον μουσικό, λανσάροντας μία κούκλα Barbie α λα Ziggy Stardust, μία δηλαδή από τις πιο δημοφιλείς περσόνες του Μπόουι.

Τώρα η εταιρεία της πιο γνωστής κούκλας στον κόσμο έφτιαξε άλλη μία Barbie-φόρο τιμής στον σπουδαίο μουσικό και icon, αυτή την φορά, με αφορμή τα 50χρονα του δίσκου του «Hunky Dory».

Η νέα αυτή Barbie έχει βασιστεί στην εικόνα του Ντέιβιντ Μπόουι όπως τον βλέπουμε στο κλασικό βίντεο κλιπ του επίσης κλασικού «Life On Mars?», κομμάτι που περιλαμβάνεται στο «Hunky Dory».

Η διευθύντρια σχεδιασμού της Mattel, Λίντα Κίο-Μερσόν, δήλωσε για την νέα αυτή κούκλα: «Θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι θα μοιάζει με Barbie, αλλά θα είναι σαν τον Μπόουι. Όχι ακριβώς σαν τον ίδιο τον Μπόουι. Προσπαθήσαμε να προσομοιάσουμε την ουσία του όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ήταν ιδιαίτερα λεπτός και λευκός, οπότε φροντίσαμε να το πιάσουμε αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα. Η ισορροπία ήταν το κλειδί. Ζόρικο, αλλά νομίζω ότι θα καταλάβετε τι εννοώ όταν δει την κούκλα από κοντά».

Μέχρι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν την κούκλα στα χέρια τους, μπορείτε να την δείτε παρακάτω:

Toymakers Mattel have announced a second collectable doll in their @Barbie as Bowie range, where Barbie’s look is based on Bowie’s appearance in @TheRealMickRock directed Life On Mars? video. It’s available to purchase now: https://t.co/T1OofJG2v2 #Barbie #BarbieAsBowie pic.twitter.com/g6CUPsvrpi

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) June 29, 2022