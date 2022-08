The Office: Η Dunder Mifflin ξαναχτίζεται με τουβλάκια lego

Όσοι μπήκαν κάποια στιγμή στο σύμπαν του «The Office», δεν βγήκαν πραγματικά από αυτό ποτέ. Η αμερικανική μεταφορά της σειράς του Ρίκι Ζερβέ μέσα στις 9 σεζόν του κατέγραψε με εκπληκτική ακρίβεια -αλλά και σπαρταριστό χιούμορ- τι εστί «ζωή στο γραφείο», αλλά χάρισε και αμέτρητες σκηνές που οι φανατικοί της σειράς έχουν δει ξανά και ξανά.

Όσοι από εσάς αγαπάτε τόσο την Dunder Mifflin, δηλαδή την εταιρεία χαρτιού της σειράς, ώστε θέλετε να την έχετε…σπίτι σας, πλέον μπορείτε να το κάνετε σε μικρή κλίμακα. Κι αυτό γιατί η Lego ξαναχτίζει τουβλάκι-τουβλάκι την εταιρεία που ακολουθεί η σειρά mockumentary και τους ήρωές της που μας κράτησαν συντροφιά για 9 τηλεοπτικά χρόνια -και θα συνεχίσει να το κάνει για πολλά.

Τι να θυμηθεί κανείς: τις φάρσες του Τζιμ, όπως αυτή στην οποία έβαλε το συρραπτικό του Ντουάιτ μέσα σε ζελέ; Όταν ο Κέβιν έριξε μια τεράστια κατσαρόλα με κάρυ στο χαλί του γραφείου; Όλες εκείνες τις φορές που ο Τζιμ φλέρταρε την Παμ στον πάγκο της γραμματείας; Ή κάθε ατάκα και στιγμή του «World’s Best Boss» Μάικλ Σκοτ;

Όλα τα παραπάνω θα μπορείτε να αναπαραστήσετε με το νέο σετ Lego, που θα περιλαμβάνει 15 αγαπημένους χαρακτήρες του «The Office» και φυσικά, ολόκληρο τον χώρο της Dunder Mifflin.

Όσο για το γραφείο του Μάικλ Σκοτ, επειδή κάθε αφεντικό θέλει κάποιες φορές λίγη απομόνωση, αυτό στο συγκεκριμένο σετ μπορεί να βγει και να γίνει αυτόνομο από τον υπόλοιπο χώρο της εταιρείας.

Όσοι πιστοί, θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι την 1 Οκτωβρίου για να πάρετε στα χέρια σας την δική σας Dunder Mifflin από Lego, αν και μπορείτε ήδη να προπαραγγείλετε το σετ σας.

Το τι σας περιμένει, το βλέπετε παρακάτω:

This set should be awarded a Dundee for Best Build Ever. Available for pre-order now! pic.twitter.com/tb5lyRZSC5

— LEGO (@LEGO_Group) July 15, 2022